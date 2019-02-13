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İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi: “Kıbrıs Türk Kültür Festivali bu isimle tek olmalı ve konsey çatısı altında düzenlenmelidir”

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi: “Kıbrıs Türk Kültür Festivali bu isimle tek olmalı ve konsey çatısı altında düzenlenmelidir”

13 Şubat 2019 Çarşamba 13:44
İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi: “Kıbrıs Türk Kültür Festivali bu isimle tek olmalı ve konsey çatısı altında düzenlenmelidir”

“KONSEY, 3. KIBRIS TÜRK KÜLTÜR FESTİVALİ’Nİ 23 HAZİRAN 2019 PAZAR GÜNÜ DÜZENLİYOR”

“AYNI TARİHTE İKİNCİ BİR FESTİVAL TEHDİT HATTA ŞANTAJ OLARAK ALGILANMAKTADIR”

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Londra’da düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin bu isimle tek olması ve Konsey çatısı altında düzenlenmesi gerektiği görüşünü belirtti.

3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni 23 Haziran’da düzenleme kararını aralık ayında alarak duyurduğunu bildiren Konsey, aynı tarihte ikinci bir festivalin düzenlenecek olmasını eleştirdi.

Konseyi iki hafta önce İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından gazetelere gönderildiğini savunduğu “İngiltere Kıbrıs Türklerine Tek Bir Festival Çağrısı” başlıklı yazının gerçekleri yansıtmadığını ileri sürdü.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada tek festival yapılması için mutabakat sağlandığı ve görüş birliğine varıldığı” iddialarının ispatlanamadığı ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Konsey’in 28 üye derneğinin 15 Ocak 2019 tarihinde yapılan oylama ile festivali Konsey’in yapması yönünde karar kıldığı; yine 5 Şubat 2019 tarihinde yapılan toplantıda da bu kararlarını gerekçeleriyle açıkladıkları ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“KTTO’nun yaptığı açıklama sadece yanlış iddialarda bulunmakla kalmayıp kurumun işleyiş yapısını da sorgulatmaktadır. Yapılan açıklamanın yönetim kurulu üyelerinin onayı alınmadan, sadece bir kişinin inisiyatifi üzerine medya ile paylaşıldığı ve hatta izinsiz bir şekilde YK üyelerinin fotoğraflarının da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ticaret Odası Başkanı’nın etik davranmaması, tüzüğe aykırı olarak yıllardır genel kurul toplantısı yapmaması ve şu anda aktif üyesi olmaması üzücü bir durum. Ve bu durumda etik olarak başkanın istifasını vermesinin bu kuruluşun şeffaflığı ve geleceği için en sağlıklı karar olacağına inanıyoruz.

Konsey, diasporada yaşayan Kıbrıslı Türkleri temsil eden en büyük çatı kuruluştur. KKTC’nin aldığı bir kararla kurulan ve resmen tanınan bu üst kuruluş, 2017 yılında öncülük ederek ilk Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni düzenlemiştir. Sonuç olarak ‘Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ bu isim ile tek olmalı ve Konsey çatısı altında düzenlenmelidir.

Geçen yıl yaşadığımız olumsuz etkenlerden dolayı, Konsey bu yılki festivalin hazırlıklarını tamamlamış bir şekilde yoluna devam edecektir. Ama tüm kuruluş, kurum, dernek veya şahıslar, kısacası destek olmak isteyen herkes gelip yanımızda yürüyebilir, birlikte kültür festivalimizi yapabiliriz. Bu şekilde birlikte yürümeyi öğrenirsek önümüzdeki yıllarda değişik şekil ve formatta işbirlikleri düşünülebilir.

Konsey, 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni 23 Haziran 2019 Pazar günü Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL adresinde gerçekleştireceğini medyaya ve halka 2018 Aralık ayında duyurmuştur. Aynı tarihte ikinci bir festivalin bilinçli olarak düzenlenmesi tehdit ve hatta şantaj olarak algılanmaktadır ve böylelikle toplumumuzun kasıtlı olarak bölünmek istenildiği bariz bir şekilde görülmektedir. Böyle bir tavır kabul edilemez. Aracı olan kişi ve kurumların bunu göz önünde bulundurmalarını rica ediyoruz.”

Son Güncelleme: 13.02.2019 17:35
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