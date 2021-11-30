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İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, 15 Kasım’da bayrakların kaldırılması olayını protesto edecek

30 Kasım 2021 Salı 20:30
İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, 15 Kasım’da bayrakların kaldırılması olayını protesto edecek

PROTESTOCULAR ÖZÜR DİLENMESİNİ, BAYRAK ÇEKME HAKKININ GERİ VERİLMESİNİ, OLAYIN SORUŞTURULMASINI VE İLGİLİ PERSONELİN IRKÇILIK KARŞITI EĞİTİMDEN GEÇMESİNİ İSTİYOR
İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA) 9 Aralık’ta, Waltham Forest Belediye Binası önünde, 15 Kasım’da bayrakların kaldırılmasını protesto edecek.

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Konuyla ilgili CTCA’dan yapılan yazılı açıklamada “Protesto, Belediye Lideri Williams'ın 15 Kasım'da Waltham Forest Belediye Binası önünde izin alınarak düzenlenmiş bir törenden sonra bayraklarını kaldırarak Kıbrıs Türk toplumuna karşı ayrımcılık yapmasına ve Belediye'nin internet sitesinde hala yer alan kışkırtıcı ve saldırgan bir bildiri yayınlamasına odaklanıyor” denildi.
Açıklamaya göre protestocular, ilgili belediyenin Kıbrıs Türk bayrağı hakkındaki “onur kırıcı” ifadesini kaldırması ve Kıbrıs Türk toplumundan özür dilemesini; Kıbrıs Türklere bayrak çekme hakkını geri vermesini; olayla ilgili tam ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini ve olaya karışan belediye personelinin ırkçılık karşıtı bir eğitimden geçmesini talep ediyor.
 

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Son Güncelleme: 30.11.2021 22:48
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