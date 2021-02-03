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İngiltere Dışişleri Bakanı Raab yarın adaya geliyor

03 Şubat 2021 Çarşamba 18:00
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab yarın adaya geliyor
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RAAB LİDERLERLE GÖRÜŞEREK BM ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ZİRVEYE YÖNELİK DESTEK BELİRTECEK

RAAB TATAR TARAFINDAN SAAT 15.00’DE KABUL EDİLECEK

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, birkaç hafta sonra BM öncülüğünde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik gerçekleştirilecek zirve öncesinde,  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmek amacıyla yarın adayı ziyaret ediyor.

Raab yarın saat 15.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Dominic Raab, Kıbrıs’a gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyarette, zirve öncesinde tarafların görüşlerini dinleyecek, değerlendirmelerde bulunacak ve liderlere Birleşik Krallığın çözüm müzakereleri için ortaya koydukları çabalarına yönelik desteğini iletecek.

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İngiliz Yüksek Komiserliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Raab görüşmelerde Birleşik Krallığın adada adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönündeki desteğini yineleyecek.

2016 yılından bu yana bir İngiliz Dışişleri Bakanı tarafından adaya gerçekleştirilen ilk  ziyaret niteliğindeki bu görüşmede, Raab Anastasiadis’e iki ülke arasındaki ikili ilişkilere yönelik taahhüdünü de iletecek.

Ziyareti öncesinde yaptığı basın açıklamasında Raab, Birleşik Krallık ile Kıbrıs arasında eğitim, savunma, ticaret alanlarında ve en önemlisi de halklar arasında uzanan derin tarihi bağları bulunduğunu vurguladı.

Raab, “Birleşik Krallık olarak Kıbrıs’taki dostlarımızın kalıcı barış arayışlarını desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Birkaç hafta sonra BM öncülüğünde gerçekleştirilecek görüşmenin, var olan anlaşmazlığın başarılı bir  şekilde çözümlenmesi yönünde yol alması için Kıbrıs’taki dostlarımızı desteklemeyi taahhüt ediyoruz” dedi.

Raab Günay Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile de bir araya gelecek; BM Kıbrıs Barış Gücü’nü ara bölgedeki Ledra Palas Otel’de ziyaret edecek ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile gerçekleştireceği görüşmede BM tarafından organize edilen zirveyi tartışacak.

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Son Güncelleme: 03.02.2021 22:15
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