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İngiltere'den Güney Kıbrıs'a seyahat edecekler dikkat!

Güney Kıbrıs, koronavirüsün mutasyona uğramasının ardından, İngiltere'den gelecek yolculara 14 gün karantina uygulama kararı aldı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 12:00
İngiltere'den Güney Kıbrıs'a seyahat edecekler dikkat!
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İngiltere’de yeni tip koronavirüsün mutasyona uğradığı ve bulaşıcılığın yüzde 70 arttığı bilgisi üzerine Avrupa paniğe kapılarak İngiltere’den bütün uçuşları durdururken Güney Kıbrıs İngiltere’den gelen yolcular için karantina kararı aldı.

Alithia’nın manşet haberine göre, İngiltere’den Baf ve Larnaka havaalanlarına iniş yapan ve PCR testi negatif çıkan yolculardan bu sabah saat 06.00 itibarıyla kendilerini 10-14 gün izole etmeleri isteniyor.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen bin 831 testin 242’sinin pozitif çıktığı ve pandeminin başından beri açıklanan pozitif vaka sayısının 17 bin 718’e çıktığı, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüs nedenli toplam can kayıbının 91’i bulduğu kaydedildi. Koronavirüs hastası sayısının 125 olduğu, bunlardan 28’inin durumunun kritik, 13’ünün entübe olduğu açıklandı.

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Hrisostomos, Anastasiadis'le görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastsaiadis ile Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, Sen Sinod Meclisi’nin Noel ayinlerinin inananların de katılımıyla kiliselerde yapılması talebini görüşmek üzere bugün bir araya geleceği belirtildi. Rum Bakanlar Kurulu’nun da yarın toplanarak kısıtlamaların Noel’de yumuşatılıp yumuşatılmayacağını ele alacağı kaydedildi.

Fileleftheros’a göre, II. Hrisostomos RIK’e yaptığı açıklamada, Rum yönetiminin Kilise’nin sesini duyacağına ve kısıtlama kararını gözden geçireceğine inandığını söyledi ve kiliselerdeki ayinlerin katılımcıların seyrekleştirilmesiyle yapılabileceğini kast ederek “Noel günü iki, hatta üç ayin yapılabilir” dedi.

Rum yönetiminin yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için bugüne kadar aldığı önlemleri doğru ancak yetersiz bulduğunu belirten II. Hrisostomos, bugünkü görüşmede Anastasiadis’e “bu kötülüğün kökünden darbelenmesi” için kendi önerilerini ileteceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Güney Kıbrıs Uçuşlar
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