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İngiltere'den gelmek isteyen KKTC vatandaşları çift aşı ile karantinasız giriş yapabilecek

11 Temmuz 2021 Pazar 20:20
İngiltere'den gelmek isteyen KKTC vatandaşları çift aşı ile karantinasız giriş yapabilecek

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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel,  İngiltere'den adamiza gelecek olan KKTC vatandaşı kardeşlerimiz, çift aşılı olmaları kaydıyla sadece negatif test sonuçları  ile karantinasiz giriş yapabileceklerini açıkladı

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