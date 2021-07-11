İngiltere'den gelmek isteyen KKTC vatandaşları çift aşı ile karantinasız giriş yapabilecek
İngiltere'den gelmek isteyen KKTC vatandaşları çift aşı ile karantinasız giriş yapabilecek
11 Temmuz 2021 Pazar 20:20
Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, İngiltere'den adamiza gelecek olan KKTC vatandaşı kardeşlerimiz, çift aşılı olmaları kaydıyla sadece negatif test sonuçları ile karantinasiz giriş yapabileceklerini açıkladı
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