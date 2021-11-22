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İngiltere'deki Kıbrıslı Türkler, KKTC bayrağını indirten belediye başkanının istifasını istiyor

22 Kasım 2021 Pazartesi 18:00
İngiltere'deki Kıbrıslı Türkler, KKTC bayrağını indirten belediye başkanının istifasını istiyor

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Londra'daki Waltham Forest Belediyesi önündeki direğe çektikleri KKTC bayrağının, Rumların tepkilerinin ardından indirilmesi emrini veren Belediye Başkanı Grace Williams'ın istifasını istiyor.

Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türklerden Münevver Borova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 38. yıl dönümü münasebetiyle Waltham Forest Belediye binası önünde yapılan törenle bayraklarının göndere çekildiğini belirtti.

Törenin 10.30'da yapıldığını ancak 13.00 gibi görevlilerin gelerek bayrağı indirip ardından da yerde sürükleyerek çöpe attığını gördüğünü anlatan Borova, "Bayrağı istedim ama vermediler. Yaptıklarının bayrağa saygısızlık olduğunu söyledim." dedi.

Tepkilerinin dikkate alınmadığını, kendisinin tekerlekli sandalyede akşam saatlerine kadar belediye önünden ayrılmayarak bayrağın teslim edilmesini ve bir açıklama yapılmasını istediğini söyleyen Borova, "Irkçılık vardı, ayrımcılık vardı. Bu uluslararası hukukta bir saygısızlık. " diye konuştu.

Belediye Başkanı Grace Williams'ın özür dilemesini isteyen Borova, polise de şikayette bulunacağını ifade etti.

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Williams, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bayrağı indirtmesine İngiltere'nin KKTC'yi tanımamasını gerekçe göstererek, "Kuzey Kıbrıs bayrağının göndere çekilmesinin yol açtığı durumdan" dolayı Rumlardan özür diledi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

"https://www.change.org/p/resignation-of-grace-williams-leader-of-waltham-forest-council-for-racism" adresinde başlatılan imza kampanyasında Williams'ın Türk karşıtı küçük bir ırkçı grubun şikayetlerine boyun eğdiği belirtildi.

İngiltere'nin Tibet'i de tanımadığı ancak Williams'ın Tibet bayrağına izin verdiğine dikkat çekilen kampanya metninde, Belediye Başkanının Kıbrıslı Rumları öncelediği ve özür açıklamasındaki ifadelerin "ırkçı ve İslamofobik" olduğu savunuldu.

Artık görevde kalamayacağı kaydedilen Williams'ın istifası istenen metinde, "Ayrıca Waltham Forest Belediyesinin, beldede yaşayan Kıbrıs Türkü asıllı binlerce sakinden özür dilemesini talep ediyoruz. Irkçılığın ve ayrımcılığın hiçbir medeni toplumda yeri yoktur." ifadesi kullanıldı.

Kampanyada şimdiye kadar 2 bin 500 imza toplanırken, "http://north-cyprus-exists.com/walthamforestcouncil.html" adresinden de Kıbrıslı Türklerden belediyeye ulaşarak şikayette bulunulması istendi.

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Son Güncelleme: 22.11.2021 18:41
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