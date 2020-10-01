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İngiltere'de bugünden itibaren plastik pipet ve kulak temizleme çubuklarının satışı yasak

İngiltere'de tek kullanımlık plastik pipet, kulak temizleme çubuğu ve kokteyl karıştırıcıların satışı ve dağıtımı bugünden itibaren yasaklanıyor.

01 Ekim 2020 Perşembe 09:35
İngiltere'de bugünden itibaren plastik pipet ve kulak temizleme çubuklarının satışı yasak
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Bazı süpermarketler yasağı beklemedi!

Yasak tüm işletmeleri kapsıyor. Ancak, hastaneler, barlar ve restoranların engelli ya da özel ihtiyaçlı kişiler için plastik pipet bulundurması zorunlu olacak.

Ülkede bazı süpermarket zincirleri, yasak yürürlüğe girmeden önce plastik pipet, pamuklu çubuk ve içki karıştırıcı satmayı durdurmuştu.

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1 Ekim'den önce alınmış plastik pipetler Nisan 2021'e kadar kullanılabilecek.

Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Haziran 2019'da tek kullanımlık plastik genelgesini yayımlamış ve plastik bardak, çatal-kaşık, pipet, balon çubuğu ve kulak çubuklarını yasaklamıştı.

Bazı sektör temsilcileri koronavirüs salgınında, sağlık ve hijyen kaygılarıyla yasağın kaldırılmasını talep etmiş ancak komisyon kararını değiştirmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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