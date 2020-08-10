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İngiltere “B” kategorisine alınıyor

10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:32
İngiltere “B” kategorisine alınıyor
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İNGİLTERE’DEN GELENLER ARTIK DEVLETİN GÖSTERDİĞİ KARANTİNA MERKEZLERİNDE DEĞİL, EV KARANTİNASINDA KALACAK

7 GÜN EV KARANTİNASINI ÖNGÖREN YENİ KARAR 13 AĞUSTOS’TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Sağlık Bakanlığı, “C” kategorisindeki İngiltere’yi “B”ye alacağını duyurdu. İngiltere’den gelenler artık devletin gösterdiği karantina merkezlerinde değil, ev karantinasında kalacak.

7 gün ev karantinasını öngören karar 13 Ağustos’ta yürürlüğe girecek. Karantina süresince kesinlikle eve ziyaretçi kabul edilmeyecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, ev karantinası kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kişiler otel karantinasına alınacak.

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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün toplandı ve İngiltere’den gelişler konusunda karar üretti.

Karar şöyle:

“13 Ağustos’tan itibaren (13 Ağustos da dâhil) İngiltere’den adaya gelecek kişilerin uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu belgelemeleri kaydı ile KKTC’ye giriş yapabilecekler. Ancak bu kişiler 7 gün süre ile ev karantinasında kalacak. Karantina süresince kesinlikle eve ziyaretçi kabul edilmeyecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, ev karantinası kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kişiler, otel karantinasına alınacak.”

Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 tedbirleri kapsamında ülkeye giriş-çıkışlarla ilgili aldığı kararlar kapsamında İngiltere C kategorisindeydi.

İngiltere’den gelenler çifte PCR testine ve devletin gösterdiği merkezlerde 14 günlük karantinaya tabi tutuluyordu.

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Son Güncelleme: 10.08.2020 19:42
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