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İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılmaması için imza kampanyası

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Personel Dairesi'ne bağlı İngilizce Eğitim Merkezi'nin kapatılmaması için yarın imza kampanyası başlatılacağını duyurdu ve tüm sendikaları el ele vermeye davet etti.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:11
İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılmaması için imza kampanyası
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HAK-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, kampanyanın  İngilizce Eğitim Merkezi'nde 09:00 - 11:00 saatleri arasında  gerçekleştirileceği kaydedildi ve “Bu haklı direnişe birlik ve mücadeleyi artırmak için tüm sendikaları el ele vermeye davet ediyoruz” denildi.
Kapatma kararının yanlış ve kabul edilemez olarak nitelendiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Bizleri derinden üzen ise kapatılma sebebinin Merkezin kullanımındaki binanın kira bedeli ve personelin eğitim almak için iş yerinden ayrıldığında işlerin aksaması diye gerekçelendirilmesi oldu. Devletin boşta binası varken ve merkezi oraya taşıma şansı mevcutken bunu yapmayıp kapatma yolunu seçmek, kendini geliştirmek isteyen personelin önünü kesmek ve çalışan bir kurumu özelleştirmektir. Verilen eğitimle İngilizce öğrenen ya da İngilizcesini geliştiren kamu görevlilerinin, yaşamlarını ülkemizde sürdüren yabancı uyruklulara verecekleri hizmetin kalitesi de artacaktır.

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Kurslara katılmak isteyen çalışanların belirlenmesi her dairenin müdürleri tarafından yapılmaktadır. Eğer bir Kurum veya Dairede çalışan personelin, haftada 3 saatlik eğitime gidiyor diye işlerini aksattığı gibi bir durum söz konusu ise bu müdür ya da sorumluların işleri düzgün paylaştıramadığı anlamına gelmektedir. Bunun çözümü ise merkezi kapatma değil ilgili müdür/sorumlu ile istişare etmekten geçer.
Görüldüğü gibi alınması düşünülen kapatma kararı son derece yanlış ve kabul edilemezdir. Talebimiz bu yanlıştan hemen dönülerek merkezin uygun bir binaya taşınması, mevcut öğretmen kadrosunun nitelikli fakat sayı olarak az olması sebebiyle yeni öğretmenler istihdam edilerek verilen eğitimin niteliğinin yükseltilmesi ve çalışanların hizmet içi eğitim alma haklarının devam ederek Devletin yasa ile kendine verilmiş olan hizmet içi eğitim verme sorumluluğunu sürdürmesidir. Bu yapılmadığı takdirde her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı bildiririz”.

 

Son Güncelleme: 28.05.2020 10:54
Anahtar Kelimeler:
Haksen İngilizce Eğitim Merkez
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