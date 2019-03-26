İngiliz Yüksek Komiserliğinden İnovasyon Çalıştaylarına Destek…

Lefkoşa, 26 Mart 19 : İngiliz Yüksek Komiserliği, Gazimağusa, Girne ve Lefkoşa'daki Kuzey İrlanda Denizaşırı İşbirliği Kuruluşu (NICO) tarafından verilen bir dizi İnovasyon Çalıştayına destek verdi.

İngiliz Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, yenilikçilere ve girişimcilere, bir iş kurmanın ve ilk iş planlarını hazırlamanın temellerini öğrenme fırsatı verildiği ifade edildi.

Tüm katılımcıları ve paydaşları bir araya getirmek adına 19 Mart Salı günü Lefkoşa'daki Shakespeare House'da bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda, Yüksek Komiser Yardımcısı Ian Whitting ve NICO Direktörü John McKinney katılımcılara sertifikalarını sundu.

Yüksek Komiser Yardımcısı Ian Whitting etkinlikte şunları kaydetti:

“İngiliz Yüksek Komiserliği ve NICO, inovasyon ve girişimciliğin önemini kabul ediyor. Yüksek düzeyde inovasyon ve girişimcilik, ekonomik büyümenin, rekabetçiliğin, iş ve zenginlik yaratmanın kilit faktörleridir…

Atölyelere katılımınızı kutlamak için bugün burada olsak da, bu yolculuğun sonu değil, sizin için heyecan verici bir mücadelenin başlangıcıdır, sizlere gelecek için başarılar diliyorum…”

(RU/HA)