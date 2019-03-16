Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103304
ALTIN
228.066
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2421
EURO
6.1802
Gökhan Naim cinayeti şüphelilerinden biri daha yakalandı!
TUTUKLU SAYISI İKİYE YÜKSELDİ
Akdoğan 30 yıl hapis yatacak
AKDOĞAN 30 YIL HAPİS YATACAK
Kız kardeşini para için tehdit etti
KIZ KARDEŞİNİ PARA İÇİN TEHDİT...
Abi Karatepe tutuklu yargılanacak
ABİ KARATEPE TUTUKLU YARGILANACAK
banner306
Flaş Haber
Akdoğan 30 yıl hapis yatacak
Kapat

İngiliz Yüksek Komiseri’nden Barolar Birliğine Ziyaret

İngiliz Yüksek Komiseri’nden Barolar Birliğine Ziyaret

16 Mart 2019 Cumartesi 05:50
İngiliz Yüksek Komiseri’nden Barolar Birliğine Ziyaret

İngiltere’nin Kıbrıs Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı’yı ziyaret etti.

Birlikten verilen bilgiye göre, ziyaret sırasında, kısa süre önce Kıbrıs Türk Barolar Birliği nezdinde İngiliz Yargıç Anthony Bate, Kerim Fuad QC ve Pavlos Panayi QC katılımları ile Kıbrıslı Türk avukatlara sağlanan eğitim programında Baronun göstermiş olduğu işbirliği nedeni ile Yüksek Komiser Lillie, Esendağlı’ya teşekkürlerini iletti; mesleki eğitim ve seminerlere her zaman katkı koymaya hazır olduklarını bildirdi.

Son Güncelleme: 16.03.2019 10:06
Anahtar Kelimeler:
Ingiliz Yüksek Komiseri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay’dan Yeni Zelanda’ya taziye mesajı…
Özersay’dan Yeni Zelanda’ya taziye mesajı…
Cumhurbaşkanı Akıncı Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı
Cumhurbaşkanı Akıncı Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı
Cumhurbaşkanı Akıncı, TÜRSAB heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, TÜRSAB heyetini kabul etti
Bakan Şahali, Tarım Dairesi ve Veteriner Dairesi’nde incelemelerde bulundu
Bakan Şahali, Tarım Dairesi ve Veteriner Dairesi’nde incelemelerde bulundu
Din İşleri Başkanı Atalay, Yeni Zelanda’daki terör saldırısını kınadı
Din İşleri Başkanı Atalay, Yeni Zelanda’daki terör saldırısını kınadı
BM Genel Sekreter Yardımcısı Jenca, Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret etti
BM Genel Sekreter Yardımcısı Jenca, Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret etti
Meral Akıncı Bellapais School’u ziyaret etti
Meral Akıncı Bellapais School’u ziyaret etti
Gökhan Naim cinayeti şüphelilerinden biri daha yakalandı!
Gökhan Naim cinayeti şüphelilerinden biri daha yakalandı!
İzcan: “Toplumun en önemli sorunu varlık, kimlik, güvenlik”
İzcan: “Toplumun en önemli sorunu varlık, kimlik, güvenlik”
Tatar: “Düşünce özgürlüğü diye teröre destek verilemez”
Tatar: “Düşünce özgürlüğü diye teröre destek verilemez”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim