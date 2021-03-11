İngiliz Yüksek Komiseri Halkın Partisi’ni ziyaret etti

ÖZERSAY: “YENİ VE YARATICI MODELLERE TÜM TARAFLAR AÇIK OLMALIDIR”

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve ekibiyle görüştü.

Lillie’in HP’ye yaptığı ziyaretteki görüşmede, Özersay'a, HP Merkez Yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu eşlik etti.

HP’den verilen bilgiye göre, görüşme ertesinde açıklama yapan HP lideri Özersay “yakında toplanacak olan beşli konferans öncesinde orada garantör ülke sıfatıyla bulunacak olan İngiliz yetkililerle bir araya geldik ve görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle Kıbrıs sorununun geleceği, yakında toplanacak olan beşli konferans ve sınır kapılarından geçişlerde yaşanan sorunları ele aldığımız görüşme verimli geçti” dedi.

Özersay “Halkın Partisi olarak biz yeni ve yaratıcı modellere tüm tarafların açık olması gerektiğine inanıyoruz. Aksi halde eski ezberlerin tekrarı bugünkü durumun yani statükonun devamını sağlar. Biz statükonun devamından değil Kıbrıs Türk halkını dünyanın parçası yapacak olan yeni bir durumun yaratılmasından yanayız” ifadelerini kullandı.

Özersay açıklamasında şöyle dedi:

“Uluslararası toplumun Kıbrıs Türk Halkının iradesini temsil eden tüm seçilmiş yetkilileriyle ve siyasi partileriyle görüşmesi ve bizi anlamaya çalışmaları önemlidir. Biz Kıbrıs Türk halkının çeşitli konulardaki hassasiyetlerini, uluslararası topluma ve özellikle garantör devlet olarak Birleşik Krallık’a düşen sorumluluğu hatırlattık. Kıbrıs sorununun çözümüne dönük yeni ve yaratıcı fikirlerimizi de kendileriyle paylaştık. Halkın Partisi olarak biz yeni ve yaratıcı modellere tüm tarafların açık olması gerektiğine inanıyoruz. Aksi halde eski ezberlerin tekrarı bugünkü durumun yani statükonun devamını sağlar. Biz statükonun devamından değil Kıbrıs Türk halkını dünyanın parçası yapacak olan yeni bir durumun yaratılmasından yanayız.”