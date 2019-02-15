İngiliz parlamenter Andrew Rosindell’den gazetemize tebrik ve destek

İNGİLİZ PARLAMENTER ANDREW ROSİNDELL’DEN GAZETEMİZE TEBRİK VE DESTEK

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler arasında yayına başladığı günden itibaren yoğun ilgi gören Londra Manşet, gündemin nabzını tutan haberleri ile İngiliz siyaset dünyası içerisinde de takip edilmeye başlandı.

İngiltere kraliçesi II. Elizabeth’in Brexit sürecine yönelik İngiliz siyasi partilerine ve kamuoyuna verdiği önemli mesaj ile ilgili haberimize, İngiliz Muhafazakar parti milletvekili parlamenter Andrew Rosindell destek belirtti.

İngiltere’de kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Londra Manşet’in birinci sayfadan gündeme taşıdığı Brexit sürecine yönelik İngiltere kraliçesi II. Elizabeth’in açıklamaları ile ilgili haberimize İngiltere parlamentosu içerisinden destek geldi.

İngiliz Muhafazakar parti milletvekili parlamenter Andrew Rosindell, KIBRIS MANŞET ile LONDRA MANŞET sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir’e gönderdiği mesajda tebriklerini ileterek desteğini belirtti.