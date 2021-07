İngiliz ordusunda görev yapan Chamberlain, Arter'i ziyaret etti

Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Arter, 2014’te belediyenin organize ettiği Richard Chamberlain 1954-1955 Kıbrıs’ta Yaşam Manzaraları Sergisi’nin açılışını yaptığını, burada tanıştıklarını ve bugün yine Gazimağusa’da onları ağırlamaktan mutlu olduğunu belirtti.

Chamberlain de, "Cyprus Scenes and Way of Life in 1954" isimli birinci kitabının şehrin ve insanların o dönemdeki hallerini yansıttığını söyledi.



Richard Chamberlain, 2014 yılında basılan, "Cyprus Scenes and Way of Life in 1954 and Sixty Years Later in 2014" isimli ikinci kitabının ise eski ile güncel fotoğrafların kıyaslandığı bir çalışma olduğunu dile getirdi.