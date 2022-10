İncirli: “Lefkoşa’nın güvenlik sorunu bir an önce çözülmelidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Surlariçi halkıyla bir araya geldi. CTP Surlariçi (Doğu) Ocak Örgütü’nde Surlariçi halkıyla biraraya gelen Usar İncirli’ye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, bazı milletvekilleri ve bazı MYK üyeleri de eşlik etti. Etkinlikte, Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit ve Surlariçi (Doğu) Ocak Başkanı Tahsin Dinç ve yönetimi de hazır bulundu. Surlariçi hakının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Sıla Usar İncirli’ye gösterilen ilgi dikkat çekti. Etkinlik sırasında konuşan Sıla Usar İncirli, kitlenin ışığının, karanlık Lefkoşa’yı aydınlatacağının altını çizdi. Usar İncirli, “Bu geceden sonra, bizim buradaki ışığımız, tüm Lefkoşa’ya yayılacak” diye konuştu. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise yaptığı konuşmada, “Bugünkünden çok daha mutlu insanların yaşadığı Lefkoşa, Sıla Usar İncirli ile gelecek. Lefkoşa’nın başkanı Sıla Usar İncirli!” ifadelerini kullandı.



USAR İNCİRLİ: BURADAKİ IŞIĞIMIZ, TÜM LEFKOŞA’YA YAYILACAK

Etkinlikte konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, ilk kitlesel toplantılarını, Surlariçi’nde gerçekleştirdiklerini söyledi. Kitlenin ışığının, karanlık Lefkoşa’yı aydınlatacağının altını çizen Usar İncirli, “Bu geceden sonra, bizim buradaki ışığımız, tüm Lefkoşa’ya yayılacak” ifadelerini kullandı. Nerede doğmuş olursa olsun, Lefkoşa’da yaşayan herkesin, kendileri için Lefkoşalı olduğuna dikkat çeken Usar İncirli, memleketin uzunca bir süredir çok kötü yönetildiğini belirtti. Anayasa ve yasa tanımayan bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Usar İncirli, “Kendilerinden olmayana yaşam hakkı vermeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız” diye konuştu.

“TOPLU ULAŞIMIN TEKRARDAN HAYATA GEÇMESİ İÇİN PROJELERİMİZ HAZIR”

Önümüzdeki yerel seçimlerin, sadece basit bir yerel seçim olarak düşünülmemesi gerektiğine de dikkat çeken Usar İncirli, “Bu ülkeyi kötü yönetenleri sarsacak olan gün, 25 Aralık günüdür. En büyük sarsıntı da 25 Aralık’ta Lefkoşa’daki sandıklardan çıkacak sonuçtur” dedi. Lefkoşa’nın yıllardır çok ihmal edilmiş bir durumda olduğunu vurgulayan Usar İncirli, Lefkoşa’nın, insanından kopmuş bir halde olduğunu kaydetti. Usar İncirli, bir yerden bir yere gitmenin, Lefkoşalılar için çok büyük zaman ve para kaybı olduğunun atlını çizdi. Toplu ulaşımın tekrardan hayata geçmesi için projelerini hazırladıklarını belirten Usar İncirli, alternatif ulaşımlar için de yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

“LEFKOŞA’NIN GÜVENLİK SORUNU BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİDİR”

Lefkoşa’nın güvenlik sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Usar İncirli, kurumlarla işbirliği halinde bu sorunların çözülebileceğini dile getirdi. Usar İncirli, “Eğer bu şehir karanlıksa, bu sorunu çözmek belediyenin görevidir. Gerekli kurumları çağırıp işbirliği yapmak zorundadır. İnsanlar, arabada giderken yayaları görmüyor. Bunlar kader değildir. Bu kötü gidişata dur demek için ayrı bir önem veriyoruz bu şehre. Gönyeli, Değirmenlik ve Dikmen’den sonra bir de Lefkoşa’ya bakın. Hiç kimse, ‘personel ödendi, çöpler toplandı, bu kadar yeterlidir’ diyemez” diye konuştu. İmar planının da 10 yıldır güncellenmediği için birçok sorunun gün yüzüne çıktığını kaydeden Usar İncirli, “Yerleşim yerleriyle sanayi ve eğlence yerleri, birbirinin içine girdi” dedi.



“LEFKOŞA, AVRUPA’DA HER KAPIYI ÇALABİLİR!”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, dünyada tanınmış olan enden kurumlarımızdan bir tanesi olduğunu anımsatan Usar İncirli, “Avrupa’ya gittiğinde, her kapıyı çalabilir. Başka bir Lefkoşa yoktur. Biz bu Lefkoşa’ya, insanıyla birlikte sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı. Var olan çocuk kreşlerinin güçlendirileceğinin altını çizen Usar İncirli, belediyenin de kreş açma zorunluluğunda olduğunu kaydetti. Usar İnciri, insana dair her şeyin, kendilerinin meselesi olduğunu belirtti. “Biz bunları, 25 Aralık’tan itibaren büyük bir adanmışlıkla yerine getireceğiz” diyen Usar İncirli, halktan kopuk bir yönetim anlayışıyla kesinlikle hareket etmeyeceklerini söyledi. Usar İncirli, 25 Aralık’tan sonra Lefkoşa’nın sokaklarında gururla hep birlikte yürüyeceklerini sözlerine ekledi.

ERHÜRMAN: MÜHÜRÜ BAŞAĞIN ALTINA VURUYORUZ, SILA USAR İNCİRLİ’Yİ BELEDİYE BAŞKANI YAPIYORUZ!

Etkinlik sırasında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memlekette hem demokratik hem de ekonomik açıdan fukaralaşma yaşandığını vurguladı. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının tekrardan Sarayönü’ne hapsedilmek istendiğini söyledi. Önümüzdeki yerel seçimlerin sadece yerel seçim olmadığına dikkat çeken Erhürman, “Kıbrıs Türk halkına bu sandıkta bir soru daha sorulacak. O soru, Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı kim olsun, diğeri de son aylarda size yapılanları kabul mu ediyorsunuz, ret mi ediyorsunuzdur. Vuracağınız mühür, iki soruya birden cevap olacak. Biz, son aylarda bize yaptıklarınızı hak etmiyoruz, onurlu bir halkız. Mühürü başağın altına vuruyoruz, Sıla Usar İncirli’yi belediye başkanı yapıyoruz, sizi de reddediyoruz. Bunu söyleyeceğiz” dedi.

“BUGÜNKÜNDEN ÇOK DAHA MUTLU İNSANLARIN YAŞADIĞI LEFKOŞA, SILA USAR İNCİRLİ İLE GELECEK”

Nerede doğmuş olursa olsun Lefkoşa’da yaşayan herkesi, Lefkoşalı kabul ettiklerini vurgulayan Erhürman, en değerli milletvekillerinden birini Lefkoşa Türk Belediyesi’ne aday gösterdiklerini vurguladı. Erhürman, Lefkoşa’yı çok önemsediklerinin altını çizdi. “Bu halk için Lefkoşa’yı kazanmak zorundayız” diyen Erhürman, en değerli “oyuncularını” sahaya sürdüklerini vurguladı. Erhürman, Sıla Usar İncirli’yi belediye başkanlığına taşıyacaklarının altını çizdi. Önümüzdeki seçimlerin, Lefkoşa için de bütün Kıbrıslı Türkler için de bir kırılma ve kader seçimi olduğuna dikkat çeken Erhürman, bunun bilinciyle çalışmak zorunda olunduğunun altını çizdi. Erhürman, “Bugünkünden çok daha mutlu insanların yaşadığı Lefkoşa, Sıla Usar İncirli ile gelecek. Lefkoşa’nın başkanı Sıla Usar İncirli!” diye ekledi.