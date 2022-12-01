İncirli: Lefkoşalılar yeşile hasret kaldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Orman Dairesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret sırasında iklim krizine vurgu yapan Sıla Usar İncirli, bu konuyla mücadelenin hayati önem kazandığını ifade etti.

Bu konuda üstlerine düşen ne ise yapmaları gerektiğinin altını çizen Sıla Usar İncirli, "Lefkoşalıların yeşile hasret kaldığını" dile getirdi.

Kentte yeşil alanların atıl durumda, ağaçlandırmanın da çok zayıf olduğu görüşünü dile getiren İncirli, “Dünya Sağlık Örgütü psikolojik açıdan sağlıklı bir toplum için kişi başına düşen yeşil alan miktarının en az 9 metrekare olması gerektiği yönünde tavsiyede bulunuyor, Avrupa kişi başına düşen yeşil alan miktarını minimum 26 metrekare olarak belirledi, 50 metrekareye kadar çıkan şehirleri de mevcut. Ülkemizde bu rakam çok daha düşük ve özellikle Lefkoşa’da yüzde 3 civarından bahsediliyor” dedi.

“LEFKOŞA’YI YEŞİLLENDİRMEK İÇİN SEFERBERLİK İLAN EDİLECEK”

Yılda en az 5 bin ağaç diyerek yola çıktıklarını ifade eden İncirli, bu bağlamda en yakın paydaşları olan Orman Dairesi’ni ziyaret ederek projelerini aktardıklarını söyledi.

Seçilmesi halinde, 25 Aralık’tan sonra Lefkoşa’nın yeşillendirilmesi için birlikte seferberlik ilan edip yoğun bir ağaç dikimine gidileceği konusunda işbirliği sözü veren Sıla Usar İncirli, yeşil koridorlar oluşturmak istediklerini belirtti.

Orman Dairesi ile hangi alanlarda hangi tür ağaçlar dikilebileceği, fidanlıkların nasıl geliştirilebileceğinin görüşüldüğünü dile getiren Sıla Usar İncirli, Lefkoşa halkını da bireysel anlamda evlerinde ağaçlandırmaya teşvik etmeyi istediklerini söyledi.

Sıla Usar İncirli görüşmede, kentin peyzaj master planının oluşturulmasının, peyzaj mimarları, ziraat mühendisleri ve orman mühendisleri ile iş birliği yaparak bitkilendirme ve ağaçlandırmanın kent yaşamını ıslah edeceğini kaydetti ve bu çalışmaların iklim kriziyle mücadelede büyük önem taşıdığını ifade etti.