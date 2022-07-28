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İncirli köyü ovasında muhtelif eşya sirkat ettiler

28 Temmuz 2022 Perşembe 16:38
İncirli köyü ovasında muhtelif eşya sirkat ettiler

(28.07.2022   …….MHA)

13 – 15.07.22 tarihleri saat 09.00-09.00 arası ve 23.07.22 tarihinde saat 11.00 raddelerinde, kullanımlarındaki Van araç ile İncirli köyü sakinleri D.K ve A.Ö ’ye ait araziye girip 10 bin T.L değerinde muhtelif eşya ve 2 litre mazot sirkat eden Akdoğan sakini H. T.ve eşi A.M., yapılan şikâyet üzerine 24.07.22 tarihinde tespit edilerek tutuklanmışlar ve 25.07.22 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün “sirkat ve mülke tecavüz” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışları men edilerek teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili bilgi aktarmak üzere polis memuru Ahmet Doğu’yu tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 13-15.07.22 tarihleri saat 09.00-09.00 arasında yönetimlerindeki beyaz renk Van araç ile İncirli köyünde, D.K isimli şahsın kullanımındaki araziye girmek suretiyle mülke tecavüz suçunu işleyen den zanlıların D.K’ ye ait 70 adet 1 metre boyunda bahçe fıskiyesi, 1 adet alüminyum merdiven, 1 adet mazot tankı, 1 adet İngiliz anahtarı ve 1 adet boru anahtarını sirkat ettiklerini söyledi.

Zanlıların 23.07.22 tarihinde saat 11.00 raddelerinde yine ayni araçla İncirlik köyünde bu sefer A.Ö isimli şahsın arazisine girmek suretiyle mülke tecavüz suçunu işledikten sonra arazi içerisinde bulunan A.Ö’ ye ait 2 adet banyo küvetini sirkat ettiklerini söyleyen tanık, yapılan şikâyet üzerine zanlıların 24.07.22 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Her iki zanlının mesele ile ilgili polise itiraf niteliğinde birer gönüllü ifade verdiklerini ve bahse konu Van aracın emare olarak alındığını söyleyen tanık, zanlı 1’in vermiş olduğu gönüllü ifadede 22.07.22 tarihinde gece geç saatlerde Dörtyol-İncirli köyleri arasında park halinde duran bir traktörden de 2 litre mazot sirkat ettiğine dair itirafta bulunduğunu belirtti.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlıların etki etme imkânı olmadığını aktaran tanık, yargılanmada hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek 10 biner T.L nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi

(MHA)

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