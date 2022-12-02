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İncirli: “Çalışanlar ve sendikayla her konunun üstesinden gelebiliriz”

02 Aralık 2022 Cuma 02:00
İncirli: “Çalışanlar ve sendikayla her konunun üstesinden gelebiliriz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, adil bir yönetimle, çalışanlar ve sendikayla her konunun üstesinden gelebileceklerini belirtti.

Çalışanlara adil bir yönetim vaat ettiğini ifade eden İncirli, kaynak bulma konusunda da utangaç davranmayacağını kaydetti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Sıla Usar İncirli, Belediye Emekçileri Sendikası’nı (BES) ziyaret etti. İncirli’ye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekilleri de eşlik ederken, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ve yönetim kurulu üyeleri de görüşmede hazır bulundu.

-İncirli

Sıla Usar İncirli ziyarette yaptığı konuşmada, "sendikal yaşamı çok iyi bildiğini" belirterek, bir dönem hekim sendikasında başkanlık yaptığını anımsattı. Emek mücadelesinin sürekli olduğunu ve yalnız değil hep birlikte sürdürülebileceğini ifade eden Usar İncirli, BES’in verdiği mücadeleleri de takdir ettiğini belirtti.

Belediye çalışanlarının yıllardır endişe içinde yaşadığını savunan Usar İncirli, çalışanların bunu yaşamayı hak etmediğini ifade etti. İncirli, “İyi yönetilmeyen belediyelerde çalışan insanlar, her zaman endişe içerisindedirler. Yıllar önce yaşadıkları travmayı atlatamadıklarını görüyorum. Hepimizin görevi o günlerin yaşanmaması için yapılması gerekenleri yapmaktır” diye konuştu.

-“Adil bir yönetim vaat ediyorum”

Belediyenin kurumsal olarak idari ve maddi gücünün yerinde olması durumunda çalışanların endişe yaşamayacağını kaydeden Usar İncirli, “Bir belediye güçlü değilse, bütçe disiplinini sağlayamıyorsa, o kurumun mali açıdan güçlü olmasını bekleyemeyiz. Mali meseleler ilk gündemimiz olacak” şeklinde konuştu.

“Kurumu güçlendirirsek çalışanlar da mutlaka çok daha rahat hissedecekler” diyen Usar İncirli, iyi hizmet verilebilmesi için çalışanların mutluluğunun önemli olduğunu belirtti. Adil bir yönetimle, çalışanlar ve sendikayla her konunun üstesinden gelebileceklerini kaydeden Usar İncirli, şu ifadeleri kullandı:

“Adil bir yönetim vaat ediyorum. Katılımcılığa inanan bir partiyiz. Bizim partimiz insanların görüşlerini özgürce söyleyecekleri bir gelenektir. Bizim yönetimimizde de bu böyle olacak. Sendikayla çok yakın bir temas içerisinde olacağımıza kuşkunuz olmasın.”

-“Kaynak bulma konusunda utangaç olmayacağım”

Sendikayla birlikte çalışacaklarını belirten Usar İncirli, “Tüm çalışanların verimli ve mutlu çalışarak, Lefkoşa’ya hizmet etmesini sağlayacağız. Belediyelerin gelirlerini artıracağız, belediyeyi sadece devletten gelen katkıyla ayakta tutamayız” diye konuştu.

Seçilmesi halinde kaynak bulma konusunda hiç “utangaç” olmayacağını ifade eden Usar İncirli “Lefkoşa hizmeti hak ediyor, şu anki durum eminim ki kimseyi memnun etmiyor. LTB ne ülke içinde ne ülke dışında aciz görünemez”  dedi.

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