banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapalı turizm merhem olmadı
Kapalı turizm merhem olmadı
“Ankara’ya kendimizi anlatabilmeliyiz…”
“Ankara’ya kendimizi anlatabilmeliyiz…”
Akıncı için tehdit ortadan kalktı mı?
Akıncı için tehdit ortadan kalktı...
Bir numara olmanın yolu
Bir numara olmanın yolu
banner376

İncirli: “Aşı sertifikası tamamlanmalı”

27 Mayıs 2021 Perşembe 20:48
İncirli: “Aşı sertifikası tamamlanmalı”
banner337

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Covid-19’a karşı aşılamada ve dijital aşı kayıtlarında ne durumdayız?” konusunda konuştu.

İncirli, ülkede yasaların uygulanmadığını ancak bu durumun geçmesine az kaldığını kaydetti. Covid-19’un ülkede ekonomi ve eğitimde büyük zararlara yol açtığını ifade eden İncirli, dünyada yaz sezonu yanaşınca seyahat için çalışmalar yapılmaya başlandığını anlattı.

Dijital yeşil geçiş kartı uygulaması ve çalışmalarının ülkede hızlandırılması gerektiğini, bunun seyahat için önemli olduğunu, uluslararası adımların ülkede de atılması gerektiğini ifade eden İncirli, Avrupa Birliği’nde kişilerin Covid-19 ile ilgili tüm bilgilerinin yer aldığı kartların seyahat için önemine işaret etti. İncirli, Sağlık Bakanlığı’nın da hem vatandaşlar hem de turistler için önemli olan bu aşı sertifikası ile ilgili çalışmalarını tamamlamasının önemine değindi.

banner341
Avrupa’da çift aşılı kişilerin seyahat özgürlüğünün yaz aylarında sağlanacağını ve ülkenin de bu sistem içine girmesi için gerekli adımların atılmasının önemine işaret eden İncirli, sınır kapılarının açılmasının da özellikle esnaflar için önemine işaret etti, artık konunun sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

Ülkede aşılamada gelinen yüzde 20 civarı aşılamanın yeterli olmadığını, bunun kabul edilemez olduğunu ifade eden İncirli, turizm ve yüz yüze eğitim için de aşılamanın önemine işaret etti.

Gazimağusa’da eski eserler üzerine dökülen beton ve dikilen bayrak konusuna da değinen İncirli, bayrağın, sanatçıların, sporcuların göğsünde ülke temsil edilirken dalgalanmasının önemli olduğunu kaydetti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: "Yatırımcının önünü açmak her hükümetin görevi"
Çavuşoğlu: "Yatırımcının önünü açmak her hükümetin görevi"
Şahali: “Hükümet yasalara ve mevzuata uymuyor”
Şahali: “Hükümet yasalara ve mevzuata uymuyor”
Oğuz: “süreç tüm dengeleri altüst etti”
Oğuz: “süreç tüm dengeleri altüst etti”
Uluçay: “Adalı cinayetinin aydınlığa kavuşturulması iki ülkenin boynunun borcu”
Uluçay: “Adalı cinayetinin aydınlığa kavuşturulması iki ülkenin boynunun borcu”
Hamzaoğulları: “Her konuda dibe vuruldu”
Hamzaoğulları: “Her konuda dibe vuruldu”
Akansoy: ''Yeni ve çağdaş bir vatandaşlık sistemi gerekli”
Akansoy: ''Yeni ve çağdaş bir vatandaşlık sistemi gerekli”
Bu yolu kullanacaklar dikkat!
Bu yolu kullanacaklar dikkat!
Manavoğlu: “Hükümet icraatlarıyla cansız mankene dönüştü”
Manavoğlu: “Hükümet icraatlarıyla cansız mankene dönüştü”
Meclis toplantısı tamamlandı
Meclis toplantısı tamamlandı
KKTC'de vaka sayılarında düşüş devam ediyor
KKTC'de vaka sayılarında düşüş devam ediyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim