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İnce Ve Oğuzkan’ın Sergisi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi\'nde

Lefkoşa, 11 Aralık 19 : Kıbrıslı Türk resim-seramik sanatçılarından Türksal İnce ile Taylan Oğuzkan’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özgün teknik ve yaratıcılıklarıyla hazırladıkları ve toplam 34 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

İnce Ve Oğuzkan’ın Sergisi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi\'nde

Lefkoşa, 11 Aralık 19 : Kıbrıslı Türk resim-seramik sanatçılarından Türksal İnce ile Taylan Oğuzkan’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özgün teknik ve yaratıcılıklarıyla hazırladıkları ve toplam 34 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

11 Aralık 2019 Çarşamba 14:37
İnce Ve Oğuzkan’ın Sergisi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi\'nde

Lefkoşa, 11 Aralık 19 : Kıbrıslı Türk resim-seramik sanatçılarından Türksal İnce ile Taylan Oğuzkan’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özgün teknik ve yaratıcılıklarıyla hazırladıkları ve toplam 34 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışta Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıslı Türk resim-seramik sanatçısı Türksal İnce, resim sanatçısı Taylan Oğuzkan ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

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Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı tarafından kişisel sergisi açılacak olan Taylan Oğuzkan ile Türksal İnce’ye Alasya ödülleri kapsamında resim sanatçılarına verilen Fergâni ödülü takdim edildi.

Daha sonra sanatçıların büstleri açıldı ve sergi kurdeleleri kesildi. Sergi 20 Aralık Cuma gününe kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda gezilebilecek.

(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

 

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