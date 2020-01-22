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İnce, “kuzey Kıbrıs’ta Cıttaslow (yavaş Şehir) Felsefesi” Konulu Araştırmasını Belediye Başkanlarına Sundu

Lefkoşa, 22 Ocak 20 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında, DAÜ Turizm Fakültesi ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, DAÜ Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Doktora Programı Öğrencisi ve aynı zamanda DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Ecem İnce, “Kuzey...

İnce, “kuzey Kıbrıs’ta Cıttaslow (yavaş Şehir) Felsefesi” Konulu Araştırmasını Belediye Başkanlarına Sundu

Lefkoşa, 22 Ocak 20 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında, DAÜ Turizm Fakültesi ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, DAÜ Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Doktora Programı Öğrencisi ve aynı zamanda DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Ecem İnce, “Kuzey...

22 Ocak 2020 Çarşamba 14:27
İnce, “kuzey Kıbrıs’ta Cıttaslow (yavaş Şehir) Felsefesi” Konulu Araştırmasını Belediye Başkanlarına Sundu

Lefkoşa, 22 Ocak 20 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında, DAÜ Turizm Fakültesi ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, DAÜ Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Doktora Programı Öğrencisi ve aynı zamanda DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Ecem İnce, “Kuzey Kıbrıs’ta Yavaş Kent Felsefesi: Uygulamalar, Sonuçlar ve Öneriler” konulu tez çalışmasını KKTC’de Cittaslow’a üye olan belediye başkanlarına sundu.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 8. Uluslararası Kariyer günleri etkinliği; dün, DAÜ Turizm Fakültesi’nde gerçekleştirildi.  Etkinliğe KKTC’deki yavaş şehir üyesi 5 belediye başkanı olan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan katılım gösterdi. Ayrıca, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Öztüren, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Aker ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nun yanı sıra, birçok akademisyen ve öğrenci de toplantıya katıldı.

KILIÇ: “DAHA FAZLA TOPLUMA HİZMET AMAÇLANMALIDIR”

Etkinlikte konuşan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversitelerin sorumlulukları arasında bu yönlü araştırmalar yapıp topluma daha fazla hizmet etmenin var olduğunun altını çizerek, aynı zamanda Cittaslow hareketinin hak ettiği değeri görmesi amacıyla bu tür etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını belirtti. 
AKER

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DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Aker de, bu tür projelerin hem üniversiteler ve belediyeler hem de ülke geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyleyerek, Cittaslow’un Kuzey Kıbrıs açısından bir değer olduğunu kaydetti.

ÖZTÜREN VE İŞÇİOĞLU

Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Öztüren ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Deniz İşçioğlu da, Cittaslow’un Kuzey Kıbrıs’ta hayat bulmasının gelen turistler açısından da büyük önem taşıdığını, böylesi güzel projelerle sorunların çözümüne katkı sağlanacağını dile getirdi. 

“KKTC YAVAŞ KENTLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPIYA SAHİP DEĞİLDİR”

DAÜ Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Doktora Programı Öğrencisi Ecem İnce, konuşmaların ardından, “Kuzey Kıbrıs’ta Yavaş Kent Felsefesi” konusundaki uygulamalar, sonuçlar ve önerileri içeren tezini katılımcılara sundu. 
İnce, tezinde KKTC özelinde “farklı paydaşlarla kurulacak ortaklıklar, alt yapı politikaları, çevre ve enerji politikaları” gibi kriterler konusunda başarısız olunduğuna vurgu yaptı.
Yerel halkın bu konuda daha fazla bilgilendirilmesi ve sürece dâhil edilmesi gerektiğini belirten İnce ayrıca, KKTC özelinde yavaş kentlerin sürdürülebilir bir yapıya sahip olmadığının altını çizdi, bu noktada yerel yönetimlere büyük görev ve sorumluluklar düşmekte olduğunu ifade etti.
Etkinlik sonrasında Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan tarafından, doktora öğrencisi Ecem İnce’ye Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano ve DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından katılımcı belediye başkanlarına teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu.
(SEL) FOTOĞRAFLI
 

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