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İnanılmaz olay! Uçaktan ceset düştü

İnanılmaz olay! Uçaktan ceset düştü

02 Temmuz 2019 Salı 18:31
İnanılmaz olay! Uçaktan ceset düştü

İnanılmaz olay! Evin bahçesine erkek cesedi düştü…

Kenya Havayolları’nın Nairobi-Londra seferini yapan Boeing 787-8 tipi uçağının iniş takımına gizlenerek 8 saat 50 dakika uçan erkek bir kaçak yolcunun cansız bedeni Londra Clapham bölgesindeki bir evin bahçesine düştü. Kaçak yolcunun kimliği belirlenmeye çalışılırken, polis uçağın iniş takımı bölmesinde bir çanta, su ve yemek buldu.

Nairobi Havalimanı'ndan bugün yerel saatle 09:43'de Londra'ya gelmek üzere havalanan Kenya Havayolları'nın KQ100 sefer sayılı uçağının iniş takımlarına gizlenerek seyahat eden bir kişinin cansız bedeni, Güney Londra'da Clapham bölgesinde Offerton caddesindeki bir evin bahçesine düştü. Kenya Havayollarına ait Boeing 787-8 tipi uçağı 6 bin 840 kilometrelik uçuşun son aşamasında Heathrow Havalimanı'na inmek için iniş takımlarını açtı. Bu sırada iniş takımına gizlenerek 8 saat 50 dakika uçan kaçak bir erkek yolcunun cansız bedeni, uçağın iniş takımı bölmesinden Londra’daki bir evin bahçesine düştü.

POLİS İNİŞ TAKIMLARINDA ÇANTA VE YİYECEK BULDU

Saat 15:55’de inen uçağın iniş takımları bölmesinde inceleme yapan polis, uçağın iniş takımı bölmesinde bir çanta, su ve yemek bulundu.Polis, uçağın iniş takımından düşen adamın kimliğini tespit etmeye çalışıyor.Açıklama yapan Kenya Havayolları “bir kişinin, bizim uçaklarımızdan birine kaçak binerek hayatını kaybetmesi üzücü bir olay. Taziyelerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

AŞIRI SOĞUK VE OKSİJENSİZLİKTEN HAYATLARINI KAYBEDİYORLAR

Uçakların ana iniş takımının olduğu bölmeye, bir insanın girebileceği kadar yer bulunuyor.Ancak kabin içindeki gibi basınç düzenlemesi olmadığı için o kişinin hayatta kalması mucize olarak tanımlanıyor. İniş takımlarının bulunduğu alandaki sıcaklık havada -50 dereceye kadar düşebiliyor. Buraya giren ‘kaçak yolcular' genellikle aşırı soğuk ve oksijensizlikten hayatını kaybediyor.

HAYATA TUTUNANLAR DA OLDU

2015 yılında Endonezya'da Devlet Başkanı Widodo ile görüşebilmek amacıyla Sumatra Adası'ndan Jakarta'ya gitmek isteyen 21 yaşındaki Ambarita, bir uçağın iniş takımlarına saklandı. Genç, binlerce metre yükseklikte -15 derecede 105 dakika uçmasına rağmen sağ kalmayı başardı. 2014 yılında ABD'de 16 yaşındaki bir genç, Boeing 767 tipi uçağın iniş takımları yuvasına saklanarak 11 bin 500 metre yükseklikteki dondurucu hava ve oksijen azlığına karşın California- Hawaii arasındaki yolculuğu sağ tamamlamıştı. Uçak inince aşağı atlayıp bilinçsizce pistte dolaşan genç yetkililer tarafından bulunmuştu. 8 Haziran 2010'da ise Viyana'dan Londra'ya giden bir uçağın iniş takımlarında seyahat eden 20 yaşındaki bir Rumen, 1.5 saatlik yolculuğun ardından Londra'ya ‘ağır yaralı' halde ulaşmayı başarmıştı.

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İNİŞ TAKIMLARINDA 4 TÜRK YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

-25 Ocak 2000'de Amerikan Northwest Havayolları'na ait bir DC-10'un iniş takımları yuvasına gizlenerek Amsterdam'dan New Jersey'e kadar uçan 38 yaşındaki Rıza Karadağ adlı Türk, donarak yaşamını yitirdi.

-27 Ocak 2003'te Paris-Şanghay seferini yapan Air France uçağının iniş takımına iki arkadaş Onur Özüyaman ve Ramazan Karaçoban gizlendi. Uçak Şanghay Havalimanı’na iniş yapmak üzere iniş takımlarını açmasıyla donan iki arkadaş tutunamayarak 3 bin metre yükseklikten aşağı düşerek yaşama veda ettiler.

30 Ocak 2007'de British Airways´e ait bir uçağa kaçak olarak binen Güney Afrikalı genç öldü.

-9 Şubat 2010'da New York'tan Tokyo'ya giden Boeing 777 tipi uçağın iniş takımlarında bir erkek cesedi bulundu.

-9 Eylül 2012'de Angola'dan İngiltere'ye sefer yapan bir uçağın iniş takımlarına saklanan Jose Matada iniş sırasında düşerek öldü.

-6 Haziran 2013'te İtalya'nın Rimini şehrinden Moskova'ya giden FLY Havayolları'na ait uçağın iniş takımında Gürcü George Abuladze'nin cesedi bulundu.

-2013 İstanbul-Londra seferini yapan British Airways uçağının iniş takımlarında, Londra Heathrow Havalimanı'na indikten sonra bir erkek cesedi bulunmuştu.Cesedin 32 yaşındaki grafiker Hikmet Kömür'e ait olduğu ve İngiliz sevgilisini görmek için bu yola başvurduğu ortaya çıkmıştı.

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