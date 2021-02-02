“In-charge” şarj ünitesi artık City Mall Avm ve Birol Petrol’de

City Mall AVM ve Birol Petrol İstasyonu, elektrikli araç şarj istasyonu ile çevre dostu araç sahiplerine hizmet sunmaya başladı.

Geleceğe yönelik önemli bir yatırım olan otomobil şarj ünitesi Girne’de 2 noktada bulunuyordu ve artık elektrikli otomobil şarj ünitesi Gazimağusa’da!

City Mall AVM ve Birol Petrol İstasyonu, Elektrikli araç şarj istasyonu çağını yakalayan ve bu konuda farkındalık yaratarak çevre dostu çalışmalarıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar.

Sadece müşterilere değil, Tüm araç sahipleri için açık olarak hizmet verecek.(MHA)