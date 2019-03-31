İMO: “Yatırımların önem sırası tekrar gözden geçirilmeli”

“ALTYAPILAR MÜHENDİSLİK HESAPLARIYLA PLANLANMIŞ, PROJELENDİRİLMİŞ ŞEKİLDE HIZLICA İYİLEŞTİRİLMEYE BAŞLANMALIDIR”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan olumsuzlukların yatırımların önem sırasının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlattığını kaydetti ve “Bir an önce ülkenin altyapıları gözden geçirilmeli ve değişen iklim koşullarına göre mühendislik hesaplarıyla planlanmış, projelendirilmiş şekilde hızlıca iyileştirilmeye başlanmalıdır “dedi.

İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu yazılı açıklamasında, ada için suyun çok önemli olduğunu ve suyu yönetebilmeleri gerektiğini vurguladı . Sel riski haritalarını ivedilikle oluşturmak gerektiğini kaydeden Yağcıoğlu, yeterli meteorolojik veri ve ilgili meslek disiplinlerinin çalışmalarıyla oluşacak haritaları olması halinde, hangi bölgeye ne kadar su gelebileceğini bilip can/mal kayıplarını minimize edecek önlemler alınabileceğini ifade etti.

Yağcıoğlu, “Talep edilmesi halinde İMO olarak toplumsal fayda odaklı çalışacak her türlü oluşuma gereken katkıyı koymaya hazır olduğumuzu kamuoyuna bir kez daha hatırlatırız” dedi.