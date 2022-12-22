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İMO: " Tüm ulaşım ve trafik sorunu tamammış gibi trafiğin sağ şeride alınması konusunun gündeme getirilmesi gerçeklerden ne kadar uzak olunduğunun göstergesi"

22 Aralık 2022 Perşembe 22:22
İMO: " Tüm ulaşım ve trafik sorunu tamammış gibi trafiğin sağ şeride alınması konusunun gündeme getirilmesi gerçeklerden ne kadar uzak olunduğunun göstergesi"

İnşaat Mühendisleri Odası, "aydınlatılmayı bekleyen, yarım kalmış, yol güvenliği yetersiz yollar varken" trafiğin sağ şeride alınması konusunun gündeme getirilmesini "gerçeklerden ne kadar uzak olunduğunun göstergesi" olarak değerlendirdi.

İMO, "trafiğin sağ şeride alınması" konusunu yazılı açıklama yaparak değerlendirdi, 

Açıklamada, konunun alanında uzman kişilerden oluşan “İMO Ulaştırma Komitesi” tarafından teknik olarak değerlendirildiği ifade edildi.

“Bilinmelidir ki; İnşaat Mühendisliği ana bilim dallarından biri de ulaştırma mühendisliğidir. Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, güvenilir, ekonomik ve çevre dostu olarak taşınabilmesini sağlayacak çeşitli ulaşım sistemlerinin planlanması ve projelendirilmesi ile uğraşan bir mühendislik dalıdır” denilen açıklamada “Ülkemizde yol güvenliği konusunda ciddi eksiklerimizin bulunmasına rağmen böyle bir konuyu gündeme getirmek ülkemizde ulaşım alanında yaşanan sorunlardan uzak olunduğunun neticesidir” ifadeleri kullanıldı.

Ülkeyi böyle bir devasa değişime hazırlamanın maliyetli ve karmaşık bir iş olduğu dile getirilen açıklama, şöyle sürdü:

“Trafik ışıklarının tersine çevrilmesi, kavşakların yeniden tasarlanması, yol işaretlerinin değiştirilmesi, yoldaki yatay düşey trafik işaretlerinin yeniden boyanması ve düzenlenmesi, yol aydınlatma direklerindeki ışıkların açısının değiştirilmesi ve yol güvenliğini sağlayan unsurların tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Daha da önemlisi halkı bu büyük değişime hazırlamak ve geçişi nasıl uygulayacağı konusunda eğitmek için büyük organizasyon yapılması gerekmektedir. İnsanların yaşamakta olacağı değişimi benimsemeleri için çeşitli aktiviteler ve girişimler yapılmalıdır. Özetle böyle bir değişim ciddi bir bütçe ve dikkatli planlama gerektirmektedir.

Peki, böyle büyük bir değişim gerekli mi? Dünyada sol şeritten sağ şerite geçen ülkelere bakıldığında genellikle kara sınırlarını paylaştığı diğer ülke komşularının trafiği sağdan akmasından kaynaklanmaktadır. Burada en önemli sorun sürüş güvenliğidir. Sınır kapılarından geçişlerde araçların direksiyonları ters tarafta kalmakta ve sürüşün güvenilirliği olumsuz etkilenmekteydi. Ülkemize bağlanan tek kara sınır kapısı olan Kıbrıs Rum kesiminde de trafiğin soldan akmasına rağmen trafikte yapılacak böyle bir değişimin ciddi bir karmaşaya neden olacağı aşikârdır.

Ülkemizde günden güne artan motorlu araç sayısı mevcut yollarımıza ciddi bir yük getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. Halen aydınlatılmayı bekleyen, yarım kalmış ve yol yapımının tamamlanmasını bekleyen, yol güvenliği eksik ve/veya yetersiz kalmış ve bakım ve onarım bekleyen yollarımız varken tüm bunların tamamlanması için bir girişim yapmayan yetkililer tüm ulaşım ve trafik sorunu tamammış gibi trafik akışını sol şeritten sağ şerite alması konusunu gündeme getirmesi gerçeklerden ne kadar uzak olduklarının göstergesidir”

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