banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Acı patlıcanı kırağı çalmaz
Acı patlıcanı kırağı çalmaz
Taşyapı cebini doldursun bizimkiler de taş yesin!
Taşyapı cebini doldursun bizimkiler de...
Medya nereye koşuyor?
Medya nereye koşuyor?
Aşılama tatilde ama test organizasyonu şahane!
Aşılama tatilde ama test organizasyonu...
banner376

İMO: “Kıbrıs Türk toplumunun yok oluş projesi hayata geçmeye başladı”

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, bir taraftan Gazimağusa surları üzerine bayrak dikilmesi ve benzeri konularla toplumun ayrıştırıldığını, diğer taraftan ise halka hizmet adı altında yapılan işlerle Kıbrıs Türk toplumunun “yok oluş projesinin” hayata geçmeye başladığını iddia etti.

14 Haziran 2021 Pazartesi 12:00
İMO: “Kıbrıs Türk toplumunun yok oluş projesi hayata geçmeye başladı”
banner337

Yağcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde gerek meslek odaları olarak aldıkları duyumlar gerekse basından takip ettikleri kadarıyla Lefkoşa’ya yapılması planlanan 500 yataklı hastane ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı projelerinin ülke gündeminde olduğunu belirtti.

Ülkede toplumsal fayda odaklı yapılacak yatırımlara karşı olmadıklarını ifade eden Yağcıoğlu, “Hükümet ve cumhurbaşkanlığı makamlarının takındığı tutum ve kendilerince yaptıkları hizmet şeklini bilerek veya bilmeyerek uzun vadede Kıbrıs Türk toplumunu yok edecek projenin hayata geçmesi olarak görmekteyiz” iddiasında bulundu.

Yakın geçmişe bakıldığında benzer şekilde proje ve ihalelerin ülke yasa ve usullerine aykırı veya mesleki denetimden geçmemiş projelerle imal edilmiş iki yapı bulunduğunu savunan Yağcıoğlu, şöyle devam etti:

“Proje sorumluları belli olmayan, kimin yapıp, KKTC makamlarınca kimin teslim aldığı ortada olmayan ve tabir yerindeyse çarpık bir şekilde açılan Pandemi Hastanesi ile yıllardır benzer sorunlar nedeniyle açılamayan hapishane projesi. Hal böyle iken benzer usul ve/veya usulsüzlükle yapılacak olan yapıların topluma hizmetmiş gibi sunulması da büyük bir yanılgıdır.”

Gürkan Yağcıoğlu, defalarca sorgulayıp, cevap alamadıkları, “Kıbrıs Türk’ü içerisinde bu projeleri yapacak onca insan varken projeler neden dışarıdan getiriliyor?” sorusunun da artık cevaplanması gerektiğini kaydetti.

banner341
Aksi durumda, ülkeyi yönetenlerin bu toplumun meslek insanlarıyla ne alıp  veremediğinin sorgulanmasının elzem olduğunu ifade eden Yağcıoğlu, şunları ileri sürdü:

“Söz konusu olan finanse etmekse; bugün bizi tanımıyor dediğimiz Avrupa Birliği (AB) KKTC’de finanse veya hibe edeceği her projeye yerel yasa ve yönetmeliklere uymak şartı koymakta, aksi halde yerel mevzuatlara uymayan hiçbir projeyi finanse etmemektedir. Kısacası AB bizlere ve yasalarımıza, bağımsız devlet olduğumuzu savunan hükümetimizden ve KKTC’yi tanıyan tek ülke olduğunu iddia ettiğimiz TC’den daha çok saygı göstermektedir.”

Pandemi Hastanesi açılış törenine Kıbrıs Türk tabiplerinin alınmadığını hatırlatan Yağcıoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın söylediğini savunduğu, “Buradaki mühendis ve mimarlar yapamadı. Ben de sayın cumhurbaşkanımı aradım” söyleminden sonra görüşme gerçekleştirdiği meslek örgütlerine bundan sonraki süreçle ilgili verdiği sözlere ne kadar sadık kalacağı konusunda takipçi olacaklarını bildirdi.

Yağcıoğlu, bazı basın organlarında yer aldığını iddia ettiği “Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye olduğu” şeklindeki  haberlerle ilgili ise şunları kaydetti:

“Bunun gerçek olup olmadığını bilmemekle beraber, ‘Devlet makamlarındaki hiç kimse hediye kabul etmez, edemez’ hatırlatmasını yapmakta fayda görmekteyiz. Buna rağmen kabul edecekse, birbirinden farklı siyasi görüşlere sahip geçmiş hiçbir cumhurbaşkanımıza yapılmayan jestin hangi hizmetin ve neyin karşılığı olduğunu topluma açıklamalıdır.”

banner360
Son Güncelleme: 14.06.2021 12:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: “3 bin 500 dolar civarında fakirleştik”
Arıklı: “3 bin 500 dolar civarında fakirleştik”
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
“Azerbaycan Türkçesinin Söz Dizimi” kitabı yayımlandı
“Azerbaycan Türkçesinin Söz Dizimi” kitabı yayımlandı
İstatistik Kurumu ile KTTO arasında işbirliği protokolü
İstatistik Kurumu ile KTTO arasında işbirliği protokolü
Kızılay’dan kan bağışına davet
Kızılay’dan kan bağışına davet
LTB “Merkez Lefkoşa” Çarşamba günü açılıyor
LTB “Merkez Lefkoşa” Çarşamba günü açılıyor
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru
KAÜ Mezunlar Korteji düzenledi
KAÜ Mezunlar Korteji düzenledi
Ataoğlu'ndan turizm çalışanlarına güzel haber
Ataoğlu'ndan turizm çalışanlarına güzel haber
Kuzucuk köyü için patates don zararı askı listeleri hazırlandı
Kuzucuk köyü için patates don zararı askı listeleri hazırlandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim