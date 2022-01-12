İmo'dan Tatar'a eleştiri

Oda Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, yatırımların can ve mal güvenliğinden sorumlu meslek disiplini olan inşaat mühendislerinin olmadığı bir toplantıda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın deprem ve yapılar konusunda değerlendirme ve açıklama yaptığını belirterek, “Bu durum, ülkenin nasıl yönetilemediğinin, sağlıktan ekonomiye, eğitimden diğer devlet birimlerine kadar her noktanın nasıl çöktüğünün göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Yağcıoğlu, yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı’ndan “Pandemi Hastanesi’nin, açılamayan hapishanenin, yolların hangi yönetmeliklere göre yapıldığını, onaylarının nereden alındığını ve sorumlu mühendislerin kimler olduğu” sorularına yanıt vermesini istedi.



Yağcıoğlu, Tatar’dan işleri uzmanlarına danışarak yapmasını, kendini yanlış yönlendiren danışmanları da varsa onlarla ilgili gereğini yapmasını beklediklerini ifade etti.