İmha Edilecek İlaçlarla İlgili Meclis Araştırma Komitesi Raporunu Oy Birliğiyle Onayladı

Lefkoşa, 18 Mayıs 20 (.): Cumhuriyet Meclisi, “İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin Deposunda Tarihi Geçmiş Tonlarca İlacın İmha Edilecek Olmasının Ana Nedenlerinin Ne Olduğu ve Bu Konuda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi”, çalışmalarını tamamladı, raporunu oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.