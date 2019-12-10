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İmar planı, Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığındaki toplantıda ele alındı

Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığındaki toplantıda ele alındı. 

İmar planı, Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığındaki toplantıda ele alındı

Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığındaki toplantıda ele alındı. 

10 Aralık 2019 Salı 13:32
İmar planı, Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığındaki toplantıda ele alındı

Cumhurbaşkanı Akıncı, belediye başkanları tarafından reddedilen çalışmanın, yürürlük tarihine kadar gözden geçirilerek, iyileştirilmesine katkı yapmak amacıyla ilgili paydaşları bugün toplantıya çağırdı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarında gelinen aşama değerlendirildi. 

4 Aralık’ta Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı tarafından reddedilen taslağın mevzuat gereği 26 Aralık’ta yürürlüğe girmesi öngörülüyor.  

Toplantıya şu kişiler katıldı:
“Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ve teknik ekibinden Ali Aremek, Elda İstillozlu, Nurhan Hızal, KTMMOB Başkanı Seran Aysal, Mimarlar Odası Başkanı Türker Aktaç, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Can Conkbayır, Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal”

“VAHİM HATA YAPILMADAN TAMAMLANMALI “

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede yaptığı konuşmada, “Plansız gelişmenin çok sakıncalarını yaşadık. Tüm bölgelerimiz planlı bir şekilde gelişmesinin büyük önemi vardır. Burada da değerli bir emek söz konusu. Bilimsel verilere dayanarak ve en başta kamu yararı gözetilerek vahim hata yapmadan imar planının tamamlanarak bölgede uygulanmaya başlaması yerinde olacaktır” dedi. 

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Tüm ülkede olduğu gibi Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgelerinde de sağlıklı ve sürdürülebilir gelişme için tarım arazilerinin, orman alanlarının ve kıyıların korunmasının taşıdığı önceliği vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm bu doğal zenginliklerin gelecek nesillere bırakılacak en önemli miras olduğuna işaret etti. 

KAMU YARARI ÖN PLANDA OLMALI 

Cumhurbaşkanı Akıncı, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nı ortak paydada buluşularak dengelemenin kolay bir iş olmadığını, ancak sağlıklı gelişme için bunun başarılması gerektiğini vurgulayarak, ancak her durumda kamu yararını ön planda tutmanın zorunluluğuna dikkati çekti. 

Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle dedi: 
“Çarpık yapılaşma bu ülkeye çok şey kaybettirir. Bunun yanında sadece plan yapmak değil, planları uygulamak da önemlidir. İmar planıyla ilgili yürütülen çalışmalarda gelinen noktada yanlışlıkların giderilebilerek eksikliklerin tamamlanabileceğini değerlendiriyorum. Toplantıda gözlemlediğim, özellikle 568 hektar tarım arazisinin korunması yönünde genel bir hassasiyetin varlığıdır. İmar planında öngörülen nüfus projeksiyonlarının da daha gerçekçi düzeyde olması yönündeki değerlendirmelerin dikkate alınmasında yarar vardır.” 

Akıncı, geçtiğimiz günlerde de Planlı Gelişim İnisiyatifi ve Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu temsilcilerini kabul ederek görüşmüştü. Platform temsilcileri, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’yla ilgili yaşanmakta olan sorunları ve kaygılarını iletmişlerdi.

(AK/FEZ)     FOTOĞRAFLI
 

Son Güncelleme: 10.12.2019 17:44
Anahtar Kelimeler:
İmar PlanıMustafa Akıncı
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