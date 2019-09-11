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İlkokullarda Pazartesi günü, ortaokul ve liselerde Salı günü ders başı yapılacak

Devlet okullarında eğitim alan öğrenciler ders başı yapıyor.

İlkokullarda Pazartesi günü, ortaokul ve liselerde Salı günü ders başı yapılacak

Devlet okullarında eğitim alan öğrenciler ders başı yapıyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:57
İlkokullarda Pazartesi günü, ortaokul ve liselerde Salı günü ders başı yapılacak

Devlet okullarında eğitim alan öğrenciler ders başı yapıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 114 okulda, yaklaşık 20 bin öğrenc, 16 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim yılına başlıyor.

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 32 okulda öğrenim gören yaklaşık 18 bin ortaokul ve lise öğrenci ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 500 meslek lisesi öğrencisi ise, 17 Eylül Salı günü ders başı yapacak.

1-16 ŞUBAT YARI YIL TATİLİ

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın açıkladığı akademik takvime göre, hem İlköğretim Dairesi hem de Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda birinci dönem 31 Ocak’ta karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek, öğrenciler ve öğretmenler yarıyıl tatilinin ardından 17 Şubat’ta ders başı yapacak.

Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamak sınavı (KGS-1)  25 Ocak Cumartesi ve Kolejlere Giriş Sınavı ikinci basamak sınavı (KGS-2) 6 Haziran Cumartesi yapılacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 27 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvurularının alınması ise 19-25 Haziran tarihleri arasında olacak.

Son Güncelleme: 11.09.2019 16:05
Anahtar Kelimeler:
Okullar AçılıyorIlkokullar AçılıyorLiseler AçılıyorDersbaşı
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