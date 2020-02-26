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İlkokul Öğrencileri, Çocukluk Çağı Kanserleri Konusunda Bilgilendirildi

Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Temel Onkolog Mine Çağlar’ın çocukluk çağı kanserleri konusunda ilkokul öğrencilerine verdiği seminerler tamamlandı.

İlkokul Öğrencileri, Çocukluk Çağı Kanserleri Konusunda Bilgilendirildi

Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Temel Onkolog Mine Çağlar’ın çocukluk çağı kanserleri konusunda ilkokul öğrencilerine verdiği seminerler tamamlandı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 13:12
İlkokul Öğrencileri, Çocukluk Çağı Kanserleri Konusunda Bilgilendirildi
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Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Temel Onkolog Mine Çağlar’ın çocukluk çağı kanserleri konusunda ilkokul öğrencilerine verdiği seminerler tamamlandı.

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi'nin, “1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı” kapsamında başlattığı seminerler kapsamında Temel Onkolog Mine Çağlar, öğrencilere kanserin ne olduğunu, nedenlerini ve hastalıktan korunmanın yollarını anlattı.

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Girne Belediye’den verilen bilgiye göre Aralık ayında başlayan seminerler bugün tamamlandı.

Seminer kapsamda, Karaoğlanoğlu, Hasan Cafer, 23 Nisan ve Şehit Hasan Cafer ilkokulları ziyaret edildi.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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