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İlkokul ve okul öncesi okullara kayıtlar 1 Haziran’da başlıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, ilkokul ve okul öncesi okullara kayıtların 1 Haziran’da başlayacağını duyurdu.

22 Mayıs 2020 Cuma 13:05
İlkokul ve okul öncesi okullara kayıtlar 1 Haziran’da başlıyor
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, ilkokul ve okul öncesi okullara kayıtların 1 Haziran’da başlayacağını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan konuyla ilgili açıklamada, “İlköğretim Dairesi Müdürlüğü, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı okul kayıt tarihlerini Covid-19 pandemi sürecinden dolayı yeniden düzenledi. Yeni takvime göre ilk kayıtlar 1 Haziran- 5 Haziran (her iki tarih dahil) tarihleri arasında gerçekleşecek” denildi.
 
MEB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilkokul ve okul öncesi okullarda gerçekleştirilecek kayıt işlemleri, okul kapsam bölgeleri gözetilerek, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, maske kullanımına dikkat edilerek yapılacak.

Kayıtların, gerekli belgelerle birlikte öğrencilerimizin velileri tarafından yapılacağı kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında öğrencilerin kayıt sırasında hazır bulunmasının zorunlu olmadığı da ifade edildi.

Son Güncelleme: 22.05.2020 13:26
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