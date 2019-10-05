banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103464
ALTIN
275.377
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0260
EURO
6.2504
Gazimağusa’da kundaklama: 3 tutuklu!
GAZİMAĞUSA’DA KUNDAKLAMA
Cep tefonu hırsızlığı
CEP TEFONU HIRSIZLIĞI
Paşaköy’de uyuşturucu
PAŞAKÖY’DE UYUŞTURUCU
Ani ölüm: 37 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM

İlkokul öğrencileri, İskele Barınağı’nı ziyaret etti

İlkokul öğrencileri, İskele Barınağı’nı ziyaret etti

05 Ekim 2019 Cumartesi 16:00
İlkokul öğrencileri, İskele Barınağı’nı ziyaret etti

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, İskele Barınağı dün minik ziyaretçilerini ağırladı. 

Gönendere’de eğitim veren Şehit Salih Terzi İlkokulu ile Mehmetçik İlkokulu öğrencileri yanlarında getirdiği kuru mamaları hayvanlara armağan etti. Öğrencilere, İskele Barınağı’nı ziyaretinde Zabıta Birimi de eşlik etti. 

İskele Belediyesi’nin açıklamasına göre barınakta görevli İskele Belediye Personeli Ziya Kırmızı’dan bilgi alan çocuklar, yavru köpeklerle yakından ilgilendi. Şht. Salih Terzi ilkokulu öğrencileri barınakta bulunan köpekler için yanlarında getirdikleri 2 küçük 2 büyük paket kuru mamayı da barınağa teslim etti. 

Barınağın bir diğer ziyaretçileri ise Mehmetçik İlkokulu’ydu. Öğretmenleri eşliğinde Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde İskele Barınağı’nı ziyaret eden öğrenciler de yanlarında getirdikleri 7 paket kuru mamayı barınak görevlilerine teslim ettiler. 

banner317
SADIKOĞLU: “KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN…”

Öte yandan, Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle açıklama yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da İskele Barınağı’nın 7’den 70’e herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.  

Sevimli dostların bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini ifade eden Sadıkoğlu, İskele Barınağı’nda yeni sahiplerini bekleyen çok sayıda köpek olduğunu kaydetti. 

“Satın almanın değil bir canlıyı sahiplenmenin manevi huzuru daha önemlidir” diyen Sadıkoğlu, kendilerinin İskele Barınağı için ellerinden geleni yaptıklarına dikkat çekti. 

Sadıkoğlu şöyle devam etti:

“Onların tedavisi ve sağlıklı yaşamaları için bizler elimizden geleni yapıyoruz, kimsenin şüphesi olmasın. Lojistik olarak, temizliği ve yem ihtiyaçları sağlanıyor ancak çocukların vereceği sevgi ve ilgiye ihtiyaçları var. Bu sevgi ve ilgi karşılandığı anda daha iyi bir yere varacağımız inancındayım.  Bölgemizde yasayan yabancılar ki artık onlar da bizlerden biri oldu, yaptıkları bağışlar ve destekler de bizi ayrıca çok mutlu ediyor.

Son Güncelleme: 05.10.2019 19:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bendo Accessories Gazimağusa’da açıldı
Bendo Accessories Gazimağusa’da açıldı
Akpınar: “Girne Belediyemizin akıl almaz kararını kınıyorum”
Akpınar: “Girne Belediyemizin akıl almaz kararını kınıyorum”
Çavuşoğlu: “Öğretmenlerimizin yanındayız”
Çavuşoğlu: “Öğretmenlerimizin yanındayız”
18. Zeytin Festivali başladı
18. Zeytin Festivali başladı
Akıncı: “Bu topraklarda varolabilmenin en önemli unsuru üretimdir”
Akıncı: “Bu topraklarda varolabilmenin en önemli unsuru üretimdir”
Akıncı'ya tepki yağdı...
Akıncı'ya tepki yağdı...
Büyükkonuk 22. Eko-Gün yarın yapılıyor
Büyükkonuk 22. Eko-Gün yarın yapılıyor
Cumhurbaşkanı Akıncı, Zeytin Festivali’nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Zeytin Festivali’nin açılışına katıldı
BASIN-SEN, TGS Olağan Genel Kurulu’na katıldı
BASIN-SEN, TGS Olağan Genel Kurulu’na katıldı
İkamet izinsiz ve kaçak olarak çalıştırılımışlar...
İkamet izinsiz ve kaçak olarak çalıştırılımışlar...

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim