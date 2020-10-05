BAKAN ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU…

İlkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflar da bugün yüz yüze eğitime başladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimde kademeli başlangıç kararı çerçevesinde 3, 4 ve 5’inci sınıfların bugün yüz yüze eğitime başlaması nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Salgın nedeniyle 10 Mart’ta eğitime ara verdiklerini anımsatan Çavuşoğlu, ülkenin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, öğretmenlerle birlikte büyük bir gayret göstererek yaşanan eğitim kaybını uzaktan eğitim ile en aza indirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Gelinen noktada kurulun önerisi üzerine yeni eğitim öğretim yılına kademeli bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, bugün de ilkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda yüz yüze eğitime başladıklarını söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklarının kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, okullarda bakanlık tarafından yayınlanan “Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu”nda belirlenen kuralların uygulanacağına dikkat çekti.



Çavuşoğlu 12 Ekim Pazartesi günü ise ortaokul ve liselerde eğitime başlanacağına dikkat çekerek, ortaokul ve liselerde de dönüşümlü eğitim modelinin uygulanacağını söyledi.

Yüz yüze eğitimin yanında “moodle” üzerinden yürütülen uzaktan eğitimle ve çeşitli programlarla destek eğitimi vermeye devam edeceklerini bir kez daha dile getiren Çavuşoğlu, TC Milli Eğitim Bakanlığı ile hafta sonu imzaladıkları protokol çerçevesinde EBA sistemini ülkemiz eğitimine kazandırdıklarına vurgu yaptı.

EBA’nın KKTC eğitimine kazandırılmasıyla birlikte, müfredatların aynı olduğu lise programında hemen hizmete girdiğine de dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, süreç içerisinde diğer sınıf programlarını da öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetine açacaklarını belirtti.

Sisteme mebeba.mebnet.net/ adresinden erişilebilineceğini ve öğrencilerin okul kayıtları esnasında kullandıkları kimlik numaralarının sisteme kullanıcı adı olarak tanımlandığını söyleyen Çavuşoğlu, “Sisteme ilk kez giriş yapacak öğrenciler ##20MeKb20## olarak belirlenen şifreyi kullanacak, istenilmesi halinde öğrencilerimiz şifrelerini değiştirebilecek.” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, öğretmenlerin de portal ve Smart School’da kullandıkları kullanıcı adı ve şifrelerle sisteme giriş yapacaklarını sözlerine ekledi.

Açıklamasının sonunda bugün okula başlayan 3, 4 ve 5’inci sınıflara başarılar dileyen Çavuşoğlu, tüm öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklı bir eğitim dönemi geçirmelerini temenni etti.

