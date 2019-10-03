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İlker Kılıç İçin Tören Düzenlenecek

Lefkoşa, 3 Ekim 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin ilk üyelerinden, CTP Londra Dayanışma Derneği ve Londra Toplum Merkezi’nin uzun yıllar başkanlığını sürdüren İlker Kılıç için Cumartesi cenaze töreni düzenlenecek.

İlker Kılıç İçin Tören Düzenlenecek

Lefkoşa, 3 Ekim 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin ilk üyelerinden, CTP Londra Dayanışma Derneği ve Londra Toplum Merkezi’nin uzun yıllar başkanlığını sürdüren İlker Kılıç için Cumartesi cenaze töreni düzenlenecek.

03 Ekim 2019 Perşembe 12:51
İlker Kılıç İçin Tören Düzenlenecek

Lefkoşa, 3 Ekim 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin ilk üyelerinden, CTP Londra Dayanışma Derneği ve Londra Toplum Merkezi’nin uzun yıllar başkanlığını sürdüren İlker Kılıç için Cumartesi cenaze töreni düzenlenecek.

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CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’deki 68 kuşağı öğrenci hareketinin lider isimlerden İlker Kılıç için Parti Genel Merkezi’nde saat 11.00’da tören düzenlenecek; Kılıç öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek. 

(ID/ŞEB) 
 

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