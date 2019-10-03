İlker Kılıç İçin Tören Düzenlenecek

Lefkoşa, 3 Ekim 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin ilk üyelerinden, CTP Londra Dayanışma Derneği ve Londra Toplum Merkezi’nin uzun yıllar başkanlığını sürdüren İlker Kılıç için Cumartesi cenaze töreni düzenlenecek.
(ID/ŞEB)
Lefkoşa, 3 Ekim 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin ilk üyelerinden, CTP Londra Dayanışma Derneği ve Londra Toplum Merkezi’nin uzun yıllar başkanlığını sürdüren İlker Kılıç için Cumartesi cenaze töreni düzenlenecek.
Lefkoşa, 3 Ekim 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin ilk üyelerinden, CTP Londra Dayanışma Derneği ve Londra Toplum Merkezi’nin uzun yıllar başkanlığını sürdüren İlker Kılıç için Cumartesi cenaze töreni düzenlenecek.
(ID/ŞEB)