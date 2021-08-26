İlkbahar patates beyanlarına itiraz için son gün 1 Eylül

Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılan 2021 İlkbahar Patates beyanlarındaki teknik komite bulgularına yönelik itirazların, ilgili teknik komitelerce incelendiğini ve itiraz yapan üreticilere ait askı listelerinin köylerde, Genel Tarım Sigortası Fonu’nda ve bölge tarım dairelerinde askıya alındığını ifade etti.

Kızılduman, 2021 İlkbahar Patates beyanlarıyla ilgili yasal itiraz süresinde teknik komite bulgularına itiraz eden ancak askı listesindeki komite bulgusu beklediği gibi olumlu sonuçlanmayan üreticilerin, fon müdürlüğüne 5 iş günü içinde itirazda bulunabileceğini bildirdi.



Kızılduman, itirazda bulunacak patates üreticilerinin listesinin, 25 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında her iki tarih de dahil olmak üzere 5 iş günü süresince askıda kalacağını belirtti.Üreticilerin ne şekilde itirazda bulunabileceğinin askı listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtildiğini ifade eden Kızılduman, itirazların Lefkoşa’da Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacağını kaydetti.