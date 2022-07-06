banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
CTP’den hükümete akaryakıt soruları…
CTP’den hükümete akaryakıt soruları…
Güzelyurt'ta korkunç olay!
Güzelyurt'ta korkunç olay!
Yeni jeneratörler devreye girdi kesintiler sona erdi
Yeni jeneratörler devreye girdi kesintiler...
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
Türk-Sen: “Asgari ücret en az...
Ayağı kaydı mı kaydırıldı mı?
Ayağı kaydı mı kaydırıldı mı?
banner405
Flaş Haber
Güzelyurt'ta korkunç olay!
Kapat

İlkbahar Patates Alanları İçin İtiraz Süresi Son Kez Uzatıldı

06 Temmuz 2022 Çarşamba 15:00
İlkbahar Patates Alanları İçin İtiraz Süresi Son Kez Uzatıldı

İlkbahar patates alanları için itiraz süresi cuma gününe kadar uzatıldı.

banner341
 Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan duyuruda, 2022 ilkbahar patates üretim döneminde, Genel Tarım Sigortası Fon’una beyan edilen patates alanları için açıklanan itiraz süresinde gerekli resmî belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler için, gerekli belgeleri sunabilmeleri için itiraz süresinin son kez olarak 8 Temmuz Cuma’ya kadar uzatıldığı belirtildi.

banner360
Son Güncelleme: 06.07.2022 15:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Sıcak hava etkisini sürdürüyor
Sıcak hava etkisini sürdürüyor
Ombudsman İlkan Varol, İsmet Uyar'ın Raporunu Yayınladı
Ombudsman İlkan Varol, İsmet Uyar'ın Raporunu Yayınladı
CTP’den hükümete akaryakıt soruları…
CTP’den hükümete akaryakıt soruları…
Güzelyurt'ta korkunç olay!
Güzelyurt'ta korkunç olay!
Yeni jeneratörler devreye girdi kesintiler sona erdi
Yeni jeneratörler devreye girdi kesintiler sona erdi
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
Uluçam: “Tarım bu ülke için daha az öncelikli mi?”
Uluçam: “Tarım bu ülke için daha az öncelikli mi?”
Ayağı kaydı mı kaydırıldı mı?
Ayağı kaydı mı kaydırıldı mı?
“Yönetim yetersizliğinin somut bir göstergesi“
“Yönetim yetersizliğinin somut bir göstergesi“

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim