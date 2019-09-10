banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101213
ALTIN
276.512
DOLAR
5.7794
STERLİN
7.1234
EURO
6.3811
Bakanlar Kurulu kararları..
BAKANLAR KURULU KARARLARI..
1 ay hapis yatacak
1 AY HAPİS YATACAK
Ercan'da 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
ERCAN’DAN ÇIKAMADILAR
Bulut Akacan'a 8 gün daha
BULUT AKACAN'A 8 GÜN DAHA
banner306
Flaş Haber
Bulut Akacan'a 8 gün daha
Kapat

İlk Ve Ortaöğretim Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Sertifika Programları Başladı

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI…

İlk Ve Ortaöğretim Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Sertifika Programları Başladı

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI…

10 Eylül 2019 Salı 15:43
İlk Ve Ortaöğretim Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Sertifika Programları Başladı

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI…

PROGRAMLA ÖĞRETMENLER ARTIK EĞLENEREK ÖĞRENECEK. EĞLENEREK ÖĞRENDİKLERİNİ İSE ÖĞRENCİLERİNE AKTARACAK

ÇAVUŞOĞLU: “GÜNCELLENMEYEN BİR SİSTEM ASLA ÇAĞDAŞ OLAMAZ”

Lefkoşa, 10 Eylül 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde ilk ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik Mesleki Gelişim Sertifika programları düzenleniyor.

Oryantiring, doğa yürüyüşü, eğitimde drama, otizm spektrum bozukluğu, Türkçe, Grafik ve animasyon konularında düzenlenen program 13 Eylül’e kadar sürecek.

Türkiye’den gelen 52 akademisyenin verdiği eğitimlere yaklaşık 400 öğretmen katılıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu güncellenmeyen bir sistemin asla çağdaş olamayacağını söyledi.

Öncelikli hedeflerinin çocukların sağlıklı, mutlu bir eğitim alması olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bunun da dünyanın güncelliğini kapsayan bilgilere sahip öğretmenlerle mümkün olacağını kaydetti.

Öğretmenler ne kadar iyi yetişirse öğrencilerin de o kadar iyi yetişeceğini belirten Çavuşoğlu, “bizim bundan sonraki standardımız sağlıklı, mutlu, meslek sahibi, dünyayla iletişim kurabilecek, dünyanın her yerinde ekmeğini kazanabilecek nesiller yetiştirmektir. Bunu yapabilmenin de anahtarı dünya ile eğitimde de kucaklaşmaktır” dedi.

UZUN

banner317
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, verilen hizmet içi eğitimle öğrencilere ulaşmada yeni teknikler, yeni güncellemeler yapmak istediklerini kaydetti.

Uzun, eğitimlerle çocukları sosyal medya bağımlılığından uzaklaştırıp doğa ve çevre ile buluşmasını planlamak istediklerini kaydetti.

AKBIYIK

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Başkanı Sibel Akbıyık ise Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim vizyonu ile yeni bir mesleki gelişim modeli oluşturduklarını söyledi.

Akbıyık, öğretmenlerin eğlenerek öğrendikleri eğitim programı ile çocukların bilgiyi artık koşarken, doğada yürürken yada bir müzede etkinlik yaparken alacağını ifade etti.

BOYACI

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı ise eğitimde dönüşümün ancak öğretmen ve okul yöneticileriyle sağlanabileceğini ifade etti.

Boyacı “yeniliğe ilişkin bir iddianız varsa bu işin kritik aktörü eğitimin başkahramanı öğretmenler ve okul yöneticileri. Biz istedik ki öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz bu yeniliklerde bizim müttefikimiz olsun. Dip dalgası ancak eğitimdeki reformlarda öğretmenlerle ve okul yöneticilerle sağlanır “dedi.

SANER

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa Saner de eğitimde değişimi değil dönüşümü yakalamak istediklerini kaydetti.

Saner “çocuklarımızı sadece tez çözmekle uğraşan, bütün hayatı boyunca eğitimde ezberle uğraşan bireyler olmaktan çıkarıp daha sosyal, kendine güveni olan, dünyayı tanıyan, çözüm üretebilen bireyler haline getirmek istedik. Bu felsefeden yola çıkarak eğitimleri kurguladık” dedi.

 (BRT/AK/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy El-Sen ile imzalanan 4 maddelik protokol gereği hükümetin üzerine düşeni yapmaya başladığını belirtti
Taçoy El-Sen ile imzalanan 4 maddelik protokol gereği hükümetin üzerine düşeni yapmaya başladığını belirtti
Elektrik kesintisi var!
Elektrik kesintisi var!
Sağlık Bakanlığı, Trenyolu Polikliniği Hizmetlerinde Herhangi Bir Aksama Yaşanmadığını Açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Trenyolu Polikliniği Hizmetlerinde Herhangi Bir Aksama Yaşanmadığını Açıkladı
Bakanlar Kurulu kararları..
Bakanlar Kurulu kararları..
Tatar: “Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığı güvenliğimiz açısından vazgeçilmez bir unsur”
Tatar: “Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığı güvenliğimiz açısından vazgeçilmez bir unsur”
İzcan: “İçişlerine müdahale kabul edilemez”
İzcan: “İçişlerine müdahale kabul edilemez”
Halkın Sesi arşivi Milli Arşiv’e verildi
Halkın Sesi arşivi Milli Arşiv’e verildi
Gaziler Günü 19 Eylül’de Boğaz Şehitliği'ndeki törenle anılacak
Gaziler Günü 19 Eylül’de Boğaz Şehitliği'ndeki törenle anılacak
Değirmenlik Belediyesi okullardaki su depolarını temizletti
Değirmenlik Belediyesi okullardaki su depolarını temizletti
Hemşireler Sendikası, son 2 ayın ek çalışma ve nöbet ödemelerinin yapılmasını istedi
Hemşireler Sendikası, son 2 ayın ek çalışma ve nöbet ödemelerinin yapılmasını istedi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim