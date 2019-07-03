banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99795
ALTIN
258.418
DOLAR
5.6303
STERLİN
7.0805
EURO
6.3619
2 kız çocuğu aranıyor
İKİ KIZ ÇOCUĞU ARANIYOR
2 gündür aranıyor
İKİ GÜNDÜR ARANIYOR
İki kaçak daha yakalandı
İKİ KAÇAK DAHA YAKALANDI
Alacak verecek meselesi yüzünden kazma kürekli kavga: 1 yaralı
ALACAK VERECEK KAVGASI
banner307

İlk Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamentosu Üyesi Kızılyürek, Strazburg’da Görevine Başladı

KIZILYÜREK “BAŞKA BİR AVRUPA’NIN MÜMKÜN”OLDUĞUNU SAVUNAN AVRUPA BİRLEŞİK SOL-NORDİK YEŞİL SOL (GUE/NGL) GRUBUNDA YERİNİ ALDI

İlk Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamentosu Üyesi Kızılyürek, Strazburg’da Görevine Başladı

KIZILYÜREK “BAŞKA BİR AVRUPA’NIN MÜMKÜN”OLDUĞUNU SAVUNAN AVRUPA BİRLEŞİK SOL-NORDİK YEŞİL SOL (GUE/NGL) GRUBUNDA YERİNİ ALDI

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:16
İlk Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamentosu Üyesi Kızılyürek, Strazburg’da Görevine Başladı

KIZILYÜREK “BAŞKA BİR AVRUPA’NIN MÜMKÜN”OLDUĞUNU SAVUNAN AVRUPA BİRLEŞİK SOL-NORDİK YEŞİL SOL (GUE/NGL) GRUBUNDA YERİNİ ALDI

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 (.): Avrupa Parlamentosu’na seçilen ilk Kıbrıslı Türk olan Niyazi Kızılyürek, görevine resmen başladı.

Güney Kıbrıs’taki seçimde AKEL adayı olan Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs adına 6 üyeden biri olarak parlamentodaki yerini almıştı.

Kızılyürek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre yüzde 61’i yeni üyelerden oluşan dokuzuncu dönem Avrupa Parlamentosu’nda ilk kez bir Kıbrıslı Türk çalışmalar yapacak.

“BAŞKA BİR AVRUPA MÜMKÜN”

Genel Kurul ile çalışmalarına dün sabah başlayan 751 Avrupa Parlamentosu Üyesi, temsil ettikleri siyasi görüşler doğrultusunda 7 farklı siyasi gruba katıldılar.

Niyazi Kızılyürek, insan hakları, sosyal adalet, toplumsal cinsiyet eşitliğini dayalı, iklim değişikliği ile mücadeleyi öne çıkaran ‘Başka bir Avrupa’nın mümkün’ olduğunu savunan Avrupa Birleşik Sol-Nordik Yeşil Sol (GUE/NGL) grubunda yerini aldı.

banner317
DEMOKRASİYİ, BARIŞI, İNSAN HAKLARINI VE SOSYAL ADALETİ İLERİYE TAŞIYACAK POLİTİKALARI OLAN ADAYLARA DESTEK

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Avrupa Birliği Konseyi’nin mutabık kaldığı üç Avrupa Birliği üst düzey yöneticisi için oy kullanacak ve Avrupa Parlamentosu Başkanı’nı seçecek.

Niyazi Kızılyürek, Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı, Avrupa Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın seçilmesi yönünde oy kullanırken Avrupa’da ve Kıbrıs’ta demokrasiyi, barışı, insan haklarını ve sosyal adaleti ileriye taşıyacak politikaları olan adaylara destek vereceğini belirtti.

“TÜRKÇE’NİN AB DİLLERİ ARASINA GİRMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DA YAPACAK”

Türkçe’nin Avrupa Birliği dilleri arasına girmesi konusunda da çalışmalar da yapacağını kaydeden Kızılyürek 5 yıllık görev süresince Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların yakınlaşması, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği’ne, Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklere yakınlaşması ve Federal Kıbrıs’a ulaşma yönünde Avrupa Parlamento’sunda yeni şeyler söyleyeceğini vurguladı.        

Avrupa Birliği üyesi diğer 27 ülke ile birlikte Kıbrıs’ta da Avrupa Parlamentosu seçimleri 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilmişti.

Avrupa Parlamentosu seçimleri üye ülkelerde dokuzuncu kez, 2004’de üye olan Kıbrıs’ta ise dördüncü kez gerçekleştirildi.

(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Hayat Pahalılığı Ödeneğinden Kesinti Yapılmasını Eleştirdi
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Hayat Pahalılığı Ödeneğinden Kesinti Yapılmasını Eleştirdi
Güzelyurt Portakal Festivali, Çocuk Şenliğiyle Devam Etti
Güzelyurt Portakal Festivali, Çocuk Şenliğiyle Devam Etti
Dpö Haziran Ayı Enflasyonunu Yüzde 1.27 Olarak Açıkladı
Dpö Haziran Ayı Enflasyonunu Yüzde 1.27 Olarak Açıkladı
Ombudsman, Talep Üzerine Hazırladığı Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü'ne İlişkin Raporu Açıkladı
Ombudsman, Talep Üzerine Hazırladığı Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü'ne İlişkin Raporu Açıkladı
Merkez Bankası 2018 Faaliyet Raporu: “2018 Yılına, Tl’nin Diğer Para Birimleri Karşısında Önemli Ölçüde Değer Kaybetmesi Damga Vurdu”
Merkez Bankası 2018 Faaliyet Raporu: “2018 Yılına, Tl’nin Diğer Para Birimleri Karşısında Önemli Ölçüde Değer Kaybetmesi Damga Vurdu”
Kutlu Adalı, Ölümünün 23. Yılında Anılıyor
Kutlu Adalı, Ölümünün 23. Yılında Anılıyor
Cumhurbaşkanı Akıncı: “halkın Mutluluğunu İstiyoruz”
Cumhurbaşkanı Akıncı: “halkın Mutluluğunu İstiyoruz”
Larnakalılar “larnakalılar Gecesinde” Buluştu
Larnakalılar “larnakalılar Gecesinde” Buluştu
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, Üç Ombudsman Raporunu Görüşerek Karara Bağladı
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, Üç Ombudsman Raporunu Görüşerek Karara Bağladı
Aöa’ya  kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler Belli Oldu
Aöa’ya  kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler Belli Oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim