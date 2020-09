Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğinde “İlk Yardım ve Kızılay Farkındalık Projesi” hayata geçiyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Kızılay farkındalık eğitimleri gerçekleştirilecek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı tüm okullara tam donanımlı ilk yardım dolabı ve ateş ölçer bağışlanacak.

Projeye iletişim desteği verecek olan Kuzey Kıbrıs Turkcell de BiP uygulaması üzerinden açılacak Kızılay BiP Kanalı ile çocukların, velilerin ve öğretmenlerin ilk yardım bilgilerine online olarak istedikleri an ulaşmalarını sağlayacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu söz konusu iş birliği kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Sezen, Türk Kızılay Derneği KKTC Delegasyon Başkanı Recep Günaydın ve projenin iletişim sponsorluğunu üstlenen Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir ile birlikte beraberlerindeki heyeti kabul ederek görüştü.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kızılay’ın başı sıkışanların ilk başvuracağı adres olduğunu söyledi, toplumun güven ve inanç duyduğu bir kurum olduğuna dikkat çekti.

Çavuşoğlu konuşmasında ayrıca “Ülkemizde faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın daha yoğun, daha aktif, yardım ve destek faaliyetlerinde daha sürükleyici bir rol üstlenmesini istiyoruz” ifadeleri kullandı.

Kızılay’ın bu tür faaliyetlerde öne çıkmasıyla toplum içerisinde güvenilirliğinin daha da artacağına vurgu yapan Çavuşoğlu, verilen desteklerin halkın yararına doğru şekilde ulaştırılmasının da önemine vurgu yaptı.

Bakanlık olarak Kızılay ile sürekli temas halinde olduklarının da altını çizen Çavuşoğlu, Kızılay’ın eğitime önemli destekler verdiğini belirtti.

Bazı noktalarda el birliği ile hareket edildiğinde, çok güzel sonuçlar aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, birlikte başarmanın verdiği mutluluğun tarif edilemez olduğunu dile getirdi.

“Okullara hibe edilen ilk yardım dolapları ve ateş ölçerlerin mutlaka maddi bir boyutu var. Ancak bundan daha önemlisi toplumun Kızılayı yanında hissetmesidir” diyen Çavuşoğlu, eğitime, öğretmene ve öğrenciye verilen desteğin çok kıymetli olduğuna vurgu yaptı.



Kızılay’a verilecek desteklerin artmasıyla, topluma verilecek desteklerin de artacağına inanç belirten Çavuşoğlu, projeye öncülük eden Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na ve projeye destek veren Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür etti, bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.SEZENKuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Sezen ise “İlk Yardım ve Kızılay Farkındalık Projesi” ile ilgili bilgi verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı olarak toplumun gereksinimlerini karşılama misyonu ve hedefiyle çalıştıklarını söyledi.Sezen, “İlk Yardım ve Kızılay Farkındalık Projesi”ni Türk Kızılay’ı Delegasyon Başkanlığı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’le iş birliği içinde yürüteceklerini belirterek, her iki kuruma da desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.Sezen ayrıca proje kapsamında KKTC’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı tüm okullara içerisindeki tüm araç ve ekipmanıyla birlikte ilk yardım dolabı ve tüm okulların ihtiyacını karşılayacak kadar temassız ateş ölçer cihaz bağışlanacağını sözlerine ekledi.Sezen projenin bir diğer ayağı olan ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğu ile de yapılacak katkılardan bahsetti. BiP uygulaması üzerinden çocuk, gençler ve ailelerine yönelik ilk yardım eğitimlerinin duyurulacağı ve online takip edilebileceğinden bahseden Sezen, projenin sürekliliği olan ve geliştirilebilir yapıda bir proje olduğunu söyledi.GÜNAYDINTürk Kızılay’ı KKTC Delegasyon Başkanı Recep Günaydın da Türk Kızılay’ı olarak bu projeye verdikleri destekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Türk Kızılay’ı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın ve Kıbrıs Türk halkının her zaman ve her koşulda yanında olacağız” dedi.MADENKuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden de pandemi döneminde sağlık ve eğitim konularında gerçekleşen projelerin önemine değindi. Maden, sözlerine şöyle devam etti:“Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak öncesinde olduğu gibi pandemi döneminde de özellikle sağlık ve eğitim alanlarında birçok projeye imza attık. Şu anda da hali hazırda halkımızın yararına olan ve katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğiyle gerçekleştirilecek bu projeye iletişim desteği vermek ve projenin Turkcell aracılığıyla başta çocuk ve gençlerimiz olmak üzere daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak bizleri mutlu edecektir. Eğitime bundan sonrasında da elimizden gelen desteği vermeye ve eğitimin desteklendiği projelerde yer almaya devam edeceğiz.”