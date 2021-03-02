banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Umarız bu günler iyi günlerimiz değildir!
Umarız bu günler iyi günlerimiz...
Sosyal patlamalara dikkat
Sosyal patlamalara dikkat
Gaita tahliline muhtaç edilmiş devlet!
Gaita tahliline muhtaç edilmiş devlet!
Çıkar çatışmaları sizi bitirirken, toplumu da yitiriyor
Çıkar çatışmaları sizi bitirirken, toplumu...
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa'da intihar
Kapat

İlk yardım akut bir hastalık veya kaza durumunda sağlanması gereken ilk müdahalelerdir

02 Mart 2021 Salı 15:38
İlk yardım akut bir hastalık veya kaza durumunda sağlanması gereken ilk müdahalelerdir
banner337
banner391

banner341
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay  “Sivil Savunmada İlk Yardım” konusuna dikkat çekerek, detaylı bilgiler aktardı.

Asalay: Can güvenliğini sağlamanın ilk koşulu acil sağlık hizmetinin zamanında ve uygun şekilde verilmesidir

  “Sivil savunma, kitleleri etkileyen savaş, doğal afet, hastalık, kaza gibi yıkıcı etkilerle sonuçlanabilecek durumlarda halkın can ve mal güvenliğinin emniyet altına alınması için uygulanan tedbir ve faaliyetlerdir. Can güvenliğini sağlamanın ilk koşulu da acil sağlık hizmetinin zamanında ve uygun şekilde verilmesidir”diyen Aslay, özellikle savaş  ve doğal afet durumlarında sivil halkın barınma, beslenme ve ilk yardım gerektiren acil sağlık sorunlarını çözebilmek için sivil savunma teşkilatının her zaman hazırlıklı olduğunu ifade etti.  

  “İlk yardım ise akut bir hastalık veya kaza durumunda sağlanması gereken ilk müdahalelerdir”diyen Aslay, ilk yardım uygulamalarının sivil savunmanın temelinde yer aldığını belirtti. Aslay “Nüfusun çoğunluğunu etkileyen durumlarda acil sağlık hizmeti uygulamaları sadece sağlık personeli tarafından verilemez ve destek gerekir. İşte bu desteğin sağlanması sivil savunma örgütleri tarafından sağlanır. Tüm bu organizasyonları sağlamak “Sivil Savunma Teşkilatı” ile mümkündür”dedi.

  Aslay, temelde insanoğlunu ve tüm canlıları savaşta ve barışta can ve mal güvenliğini sağlama görevini üstlenen sivil savunmada, olası afet veya savaş durumlarında ilk basamağın ilk yardım uygulaması olduğunu ve ilk yardım gerektiren yaralı veya hastaların sayıca fazla olmasının, halkın da bu konuda eğitimli olması gerektiğine dikkat çekti.

İlk yardım uygulamaları, her 5 yılda bir yenilenen AHA (American Heart Association) kılavuzları ile güncellenir

  “İlk yardım uygulamaları, her 5 yılda bir yenilenen AHA (American Heart Association) kılavuzları ile güncellenir.  Son kılavuz 2020 yılı sonlarında yayınlanmıştır. Bu kılavuzların amacı, sivil savunmanın amacı ile tamamen örtüşmektedir” diyen Aslay, olası bir sağlık sorununda acil sağlık personeline ulaşıncaya kadar, hasta veya kazazedeyi hayatta tutmak, durumun kötüleşmesini engellemek, gerekli müdahalelerde bulunabilmeyi içerdiğini  belirtti.

Acil sağlık hizmeti uygulayabilecek temel ilk yardım bilgisine sahip olunması ile mümkündür

  Aslay açıklamasının  devamında “Bireysel olarak düşünüldüğünde uygulanacak her türlü doğru ilk yardım müdahalesinin amacı kazazedeyi sağlık durumunu iyileştirmek içindir. Toplumsal olarak yaygın olduğu durumlarda ise amaç artık hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür. Büyük organizasyonlar, eğitimli insanların aralıksız yardımları, olayın gerçekleştiği yerdeki tüm canlıların emniyet altına alınacağı yerlere nakli, temel ihtiyaçların sağlanması ve kesintisiz ilk yardım uygulanmasında artık görev Sivil Savunma Teşkilatına düşer”dedi.

  Aslay “KKTC ‘ de 1964 yılında kurulan sivil savunma komitesi, artık kurumsal anlamda dünya çapında  gelişmeleri izleyen, her daim eğitimli ve hazır üyeleri “Teşkilat” olarak Başbakanlığa bağlıdır. Türkiye’ de ise ilk sivil savunma hizmetleri, 1928 yılında yürürlüğe konulan “Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa ve Muhafazası Talimnamesi” ile düzenlenmiştir”dedi.

  Aslay son olarak “Kaos ortamında hayatta kalma mücadelesi sağlık hizmetine öncelik vermeye dönüşür ve artık bu durum kitlesel haldedir. Bu yüzden de unutulmaması gereken durum, Sivil Savunma sadece kendi üyelerinden oluşan bir organizasyon değil toplumun bütünüdür. Toplumun da buna destek olması gereken en önemli yer ise acil sağlık hizmeti uygulayabilecek temel ilk yardım bilgisine sahip olması ile mümkündür”dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaroğlu: “Aday olduğum için suçlandım… Tek amacım partiyi ileriye götürmek”
Zaroğlu: “Aday olduğum için suçlandım… Tek amacım partiyi ileriye götürmek”
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
TDP Genel Başkanı Özyiğit hükümeti eleştirdi
TDP Genel Başkanı Özyiğit hükümeti eleştirdi
Amcaoğlu'ndan covid-19 testi pozitif çıkan öğrenciler hakkında açıklama
Amcaoğlu'ndan covid-19 testi pozitif çıkan öğrenciler hakkında açıklama
Google hash code yarışması online olarak 5. kez GAÜ ev sahipliğinde gerçekleşti
Google hash code yarışması online olarak 5. kez GAÜ ev sahipliğinde gerçekleşti
Atakan: “Hükümetin plansızlığı insanların kaygısını büyütüyor”
Atakan: “Hükümetin plansızlığı insanların kaygısını büyütüyor”
DAÜ-SEN: "Patron üniversiteleri yükseköğretimi sadece bir emek sömürüsüne dönüştürür"
DAÜ-SEN: "Patron üniversiteleri yükseköğretimi sadece bir emek sömürüsüne dönüştürür"
Başbakanlık'tan açıklama
Başbakanlık'tan açıklama
Tutder yardım paketleri dağıtılmaya başlandı
Tutder yardım paketleri dağıtılmaya başlandı
Lefke Sivil Toplum Örgütleri'nden hükümete uyarı
Lefke Sivil Toplum Örgütleri'nden hükümete uyarı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim