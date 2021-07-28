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İlk toplantıdan bir sonuç çıkmadı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısı ile 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman başkanlığında toplandı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:00
İlk toplantıdan bir sonuç çıkmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda; işçi, işveren ve devlet kanadı temsilcileri durumu değerlendirerek, görüş alışverişinde bulundu.

Tarafların görüşlerinin dinlendiği toplantıda, yeni asgari ücretin açlık sınırının altına düşmeyecek şekilde belirlenmesi için fikir birliği oluşturuldu. Yeni Asgari Ücretin belirlenmesi ile ilgili nasıl bir sonuca varılacağı ise, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun bir sonraki toplantısında yeniden değerlendirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman: “İkinci Toplantıda Bir Sonuca Varmayı Hedefliyoruz…”

Asgari ücretin Ağustos ayı itibarı ile uygulanır hale gelmesi için masaya oturulduğunu dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman, tarafların görüşlerini dinlediklerini, ülke ve çalışma hayatı için olumlu sonuçlar çıkması için çalıştıklarını söyledi. En kısa sürede gerçekleştirilecek ikinci toplantıda da yeni asgari ücreti bir sonuca bağlamayı istediklerini ifade eden Bakan Çağman, asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirlenmesi için ortak bir kararda buluşmak istediklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Asgari ücretKoral Çağman
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