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“İlk Okul Çantam Projesi” bugün başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hayata geçirilen ‘‘İlk Okul Çantam Projesi’’ kapsamında, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan ailelerin çocuklarına içerisinde kırtasiye malzemelerinin olduğu okul çantaları dağıttı.

07 Eylül 2022 Çarşamba 16:00
“İlk Okul Çantam Projesi” bugün başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nde bugün gerçekleştirilen okul çantası dağıtımında, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Bölge Amirlikleri temsilcileri ve projeye katkı koyan Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın hazır bulundu.

Casino İşletmecileri Birliği yetkililerine projeye katkılarından dolayı teşekkür eden Bakan Taçoy, ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde;  dar gelirli ailelere, Sosyal Hizmetler Dairesi olarak, yeni eğitim ve öğretim yılında bir nebze de olsa ekonomik destek olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Taçoy, bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin artması temennisiyle, çocuklara yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar diledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hayata geçirilen “İlk Okul Çantam Projesi” kapsamında, 7-16 Eylül tarihleri arasında, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ve Bölge Amirlikleri ile bürolarında, Daire’den yardım alan ailelerin anaokul ve ilkokula başlayacak olan çocuklarına okul çantası temin edilecek.

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