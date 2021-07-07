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İlk Kıbrıslı Türk Opera Sanatçısı Manizade Cumartesi konserle anılıyor

Kıbrıslı Türk ilk opera sanatçısı Attila Manizade, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde cumartesi günü Bellapais Manastırı’nda düzenlenecek konserle anılacak.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:15
İlk Kıbrıslı Türk Opera Sanatçısı Manizade Cumartesi konserle anılıyor

Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı, Soprano, Laden İnce ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni, Bas, Suat Arıkan’ın solistliğinde ve Nadya Kameneva’nın piyano eşliğinde gerçekleşecek konser saat 20.00’de başlayacak.

Salgından dolayı kısıtlı sayıda seyirciyle gerçekleşecek konser, yerel televizyon kanallarından canlı verilecek. Konser için mesai saatlerinde 0392 81 57 540 numaralı telefondan rezervasyon yapılabilecek.

Kıbrıslı Türk ilk opera sanatçısı Attila Manizade, Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet opera sanatçısı olarak çalışmış, yurt dışında temsiller ve konserler vermişti.

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KONSER PROGRAMI

Konser programı şöyle:

“Bülbülüm” Nevid Kodallı, “Çamdan Sakız Akıyor” Ulvi Cemal Erkin, "Ninni" Nurcihan 'ın Aryası- Abi Baba ve Kırk Haramiler operası, Selve Amiche A.Caldara, Frühlingsstimmen op.410 J.Strauss,  Per la Gloria d’adorarvi G.B.Bononcini, Kozan Marşı (Gelin Karşılama) Kıbrıs Anonim, düzenleme: Kemal Belevi, “Ella giammai m’amo”, Filippo II’nin Aryası-Don Carlo operası G.Verdi, La Spagnola, Vincenzo di Chiara, “Deh, vieni alla finestra”-Don Giovanni operası W.A.Mozart, “La ci darem la mano”-Don Giovanni operası W.A.Mozart”

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Son Güncelleme: 07.07.2021 10:48
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