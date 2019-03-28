İlk Kıbrıslı Türk başhemşire Türkan Aziz son yolculuğuna uğurlandı

BESİM: “KIBRIS TÜRKLERİNİN EN ZOR DÖNEMİNDE ÖNEMLİ İŞLER YAPTI, SAĞLIĞIN BUGÜNLERE GELMESİNDE BÜYÜK KATKISI VAR”

İlk Kıbrıslı Türk başhemşire Türkan Aziz bugün son yolculuğuna uğurlandı.



Kıbrıs Türk halkına uzun yıllar hemşire ve hemşire yetiştiricisi olarak hizmet veren Türkan Aziz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde düzenlenen veda törenine müteakip, Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi.



HASTANEDEKİ TÖREN



101 yaşında hayatını kaybeden Türkan Aziz için sabah saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde veda töreni düzenlendi.



Törene, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sağlık camiası, Türkan Aziz’in ailesi ve sevenleri katıldı.



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhemşiresi Fatma Savaşkan törende yaptığı konuşmada, Türkan Aziz’in Kıbrıs Türk hemşireliğin var olmasında büyük önem taşıdığını belirterek, ölümünün hemşirelik tarihinde büyük bir kayıp olduğunu söyledi.



Türkan Aziz’in akrabası Hasan Emirali de, uzun yıllar hastanelerde eğiticilik ve yöneticilik yapan Türkan Aziz’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını ifade etti.



Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği Başkanı Gülcem Sala Razı ise, Aziz’in 1950’li yıllarda, bir kadın olarak verdiği mücadelenin takdire şayan olduğu belirtti.



Razı, “kendisinin büyük hedefleri vardı, son görüşmemizde bana doktorların birlik içerisinde çalışıp çalışmadığını ve hemşirelerin İngilizce öğrenip öğrenmediklerini sordu” dedi.



BESİM



Töreninde son konuşmayı yapan Sağlık Bakanı Filiz Besim de, Türkan Aziz’in, Kıbrıs Türk toplumu içerisinden yetişen ve adını tarihe altın harflerle yazdıran bir sağlıkçı olduğunu söyledi.



Aziz’in çok sayıda hemşire ve sağlıkçı yetiştirerek geride kalanlara büyük bir miras bıraktığını anımsatan Besim, “Kendisi Kıbrıs Türklerinin en zor döneminde önemli işler yaptı, sağlığın bugünlere gelmesinde büyük katkısı var” dedi.



Türkan Aziz’in cenazesinin önünde saygıyla eğildiğini dile getiren Bakan Besim, “Kendisi 100 yıllık yaşamını onur ve gururla taçlandırdı” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki tören sona erdi.



AZİZ, LEFKOŞA MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ



Türkan Aziz’in cenazesi daha sonra götürüldüğü İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.



İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazına, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, eski Başbakan Hakkı Atun, eski Maliye Bakanı Salih Coşar, ailesi ve sevenleri katıldı.



TÜRKAN AZİZ KİMDİR?



22 Eylül 1917'de doğan Türkan Aziz, hayatını 7 Mart 2017'de kaybeden ünlü besteci ve ilk kadın eczacı Kamran Aziz'in ablasıydı.



Ebeler ve hasta bakıcıların ilk müdüresi de olan Türkan Aziz, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduktan sonra Lefkoşa Genel Hastanesi’nde ilk Kıbrıslı Türk başhemşire olarak görev yaptı.



Lefkoşa'da Amerikan Akademi'den mezun olmasının ardından Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde hemşirelik tahsili gören Aziz, Kıbrıs'a dönüşünde önce Limasol Hastanesi'nde görev yaptı.



Eğitimine Londra'da devam eden ve adaya dönüşünde Lefkoşa Genel Hastanesi’nde göğüs ve tüberküloz hastalıklarıyla ilgili çalışma ve araştırmalar yapan Türkan Aziz, İngiliz döneminde sıtma ile mücadelede unutulmaz başarılar sağlayan Mehmet Aziz’in büyük kızıydı.



Türkan Aziz, bazı sivil toplum kuruluşlarınca yılın kadını seçilmiş, ödüller almıştı.



