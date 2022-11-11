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İlk Kez Kıbrıslı Türk Bir Yazarın Eseri Sesli Kitap Sitesinde

İlk Kez Kıbrıslı Türk Bir Yazarın Eseri Sesli Kitap Sitesinde

11 Kasım 2022 Cuma 15:30
İlk Kez Kıbrıslı Türk Bir Yazarın Eseri Sesli Kitap Sitesinde

Telsim ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği girişimiyle ilk kez bir Kıbrıslı Türk yazara ait kitap, sesli kitap hizmeti sunan bir siteye, Storytel’e yüklendi.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sesli kitap projesi sayesinde, görme engelli bireylere de Kıbrıslı Türk yazarların kitaplarını dinleme fırsatı yaratıldı.

Proje çerçevesinde ilk olarak Hikmet Afif Mapolar’a ait "Kök Nal" kitabı yüklendi. Kitap oyuncu Osman Alkaş tarafından seslendirildi.

Önümüzdeki günlerde ise İsmail Bozkurt’un kendi sesi ile "Yusufçuklar Oldu mu?" kitabı, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın sesinden de Ali Nesim’in Şahmaran isimli kitabı Storytel’den dinlenebilecek.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr Şevket Öznur, “Gelişen çağda, değişen okuyucu kitlesi ve algısıyla, Kıbrıslı yazarların, en önemli sesli kitap platformlarında yer alması çok önemli. İnsanlar artık yazarlarımızı dijital ortamda dinlemek istiyor. Kitapçıdan alıp okumak yerine, cebinden kitaba ulaşmak istiyor.” dedi.

Öznur, eskiden radyolardaki “arkası yarın” programları gibi, insanların bugün ise cep telefonundan eser dinlemek istediğini, değişenin yalnızca teknoloji olduğunun altını çizdi.

Öznur, “Özellikle yurt dışında yaşayan Kıbrıslıların usta sanatçılardan veya kitabın yazarından kitapları dinleyebilmesi, genç kuşakların edebiyatımızı tanımaları açısından çok değerli. Telif hakları açısından da yazarların böylesi sitelerde yer alması onların kitaplarının korunması için önemli.” diye konuştu. 

Şevket Öznur, Telsim'le yaptıkları iş birliğinin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki yıllarda bu sayfaya giren yazarların sayısını artırmak istediklerini ekledi.

-Tanpınar

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise, "Sesli Kitap” projesinin, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği işbirliğinde projelendirildiğini ve Kıbrıs Türk Edebiyatı’nı dijital ortama taşıma konusunda büyük bir adım atıldığını ifade etti.

Osman Alkaş'ın seslendirdiği Hikmet Afif Mapolar'ın Kök Nal kitabının şu anda, dünyaca ünlü ve 700 bini aşkın sesli kitabı bünyesinde barındıran Storytel’de yer aldığını belirten Tanpınar, projeden heyecan duyduklarını vurguladı.

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Son Güncelleme: 11.11.2022 17:29
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