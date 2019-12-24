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İlhan: “Kıbrıslı Türklerin yanında olmaya devam edeceğiz”

Kumsal Şehitleri anıldı.

İlhan: “Kıbrıslı Türklerin yanında olmaya devam edeceğiz”

Kumsal Şehitleri anıldı.

24 Aralık 2019 Salı 11:15
İlhan: “Kıbrıslı Türklerin yanında olmaya devam edeceğiz”

Kumsal Şehitleri bugün Barbarlık Müzesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kumsal katliamında eşi ve çocukları öldürülen merhum Tbp. Bnb. Nihat İlhan’ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, muharip dernekler, kurum kuruluşların ve okulların temsilcileri ile askeri erkan katıldı.

Saygı duruşu ve saygı atışı yapılan törende, İstiklal Marşı okundu, anıta çelenkler sunuldu.

Şehit Ertuğrul İlkokulu öğrencilerinden Belgin Çelikesmer’in şiir okuduğu törende, KTKA Komutanlığından Piyade Yüzbaşı Raif Akgün, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Kültür Kolu Başkanı Kadir Okyar ve merhum Nihat İlhan’ın oğlu Mustafa Necmi İlhan konuşma yaptı.

AKGÜN: “TOPRAKTAN, ÖZGÜRLÜKTEN, BAYRAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

KTKA Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Raif Akgün, 56. yıl önce bugün Rum Yunan ikilisinin Akritas Planı’nı uygulamaya başladığını ve masum birçok insanın öldürüldüğünü söyledi.

Gelecek nesillerin o günleri anmasının ve öğrenmesinin önemli olduğuna değinen Akgün, Akritas Planı’nın 21 Aralık 1963’te yürürlüğe girdiğini, savunmasız birçok kişinin öldürüldüğünü, Türklerin kahramanca direndiğini belirtti.

Akgün, “Bugün özgür bir ülkede yaşıyorsak bunu kahraman şehitlerimize borçluyuz. Geçmişi unutmayacak ve unutturmayacağız” dedi. 

“Topraktan, özgürlükten, bayraktan vazgeçmeyeceğiz” diyen Akgün, şehitlere rahmet diledi.

OKYAR: “EN BARBAR CİNAYETLERDEN BİRİ”

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Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Kültür Kolu Başkanı Kadir Okyar, 24 Aralık gecesi yapılan baskında bölgedeki halkın ellerinde sadece av tüfekleri olduğunu, bununla savunma yapmaya çalışırken şehitler verildiğini, birçok kişinin gazi olduğunu belirtti.

Okyar, Nihat İlhan’ın o gün ulusal görevi başında bulunduğunu, eşi ve çocuklarının evde öldürüldüğünü, bunun en barbar cinayetlerden biri olduğunu söyledi.

Okyar, şehitlere rahmet diledi.

İLHAN: “KIBRISLI TÜRKLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Merhum Nihat İlhan’ın oğlu Mustafa Necmi İlhan da “Biz aile olarak dört kayıp verdik, Kıbrıslı Türkler ise yüzlerce kayıp verdi. Vatan sağolsun” dedi.

İlhan, Kıbrıslı Türklerin varlık mücadelesinde yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından müze ziyaret edildi.

KUMSAL BASKINI... KANLI NOEL

Tarihe Kanlı Noel olarak geçen Kıbrıs’ın en acı dönemlerinden Aralık 1963’teki olaylardan biri olan 24 Aralık’ta Lefkoşa’nın Kumsal bölgesindeki baskında, o dönem Türk alayının tabibi Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi Mürüvvet ve üç oğlu Kutsi, Murat ve Hakan, banyo küveti içinde katledilmişti. Rum saldırısı sırasında aynı evde bulunan Feride nine de şehit edilirken 4 kişi ise ağır yaralanmıştı.

Söz konusu ev, Barbarlık Müzesi olarak kullanılıyor.

Emekli Tbp. Bnb. Nihat İlhan ise 23 Kasım 2016’da hayatını kaybetmişti.

Son Güncelleme: 24.12.2019 16:08
Anahtar Kelimeler:
Kumsal Şehitleri
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