banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.134
DOLAR
7.5506
STERLİN
9.8385
EURO
8.9359
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376

İLGİLİ ŞAHISLAR ARANIYOR

Ülkemize nerden girdiği belli olmayan ve Akıncılar Bölgesinde tespit edilerek tutuklanan zanlı Abdullah Abdulseddar Elhantus dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Eylül 2020 Cuma 14:18
İLGİLİ ŞAHISLAR ARANIYOR
banner337
banner351

(Evrim Kamalı/ Kamalı Haber) -  Ülkemize nerden girdiği belli olmayan ve Akıncılar Bölgesinde tespit edilerek tutuklanan zanlı Abdullah Abdulseddar Elhantus dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, olguları aktardı. Polis, zanlı Abdullah Abdulseddar Elhantus’un Onaylanmış limandan başka bir yerden KKTC'ye giriş yapmak suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 16.09.2020 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Abdullah Abdulseddar Elhantus’un henüz tespit edilmeyen bir yerden Onaylanmış bir limandan başka

bir yerden KKTC'ye giriş yaptığını söyledi. Polis,  aynı tarihte zanlının Akıncılar köyünde tespit edildiğini ve Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak aranmakta olan şahıslar ve temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu söyledi. Polis,  zanlının serbest kalması halinde aranmakta olan şahıslara ve alınacak olan ifadelere etki edeceğinden bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Son Güncelleme: 18.09.2020 15:38
Anahtar Kelimeler:
Mahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktams, Kamuda Rotasyonla Çalışmayla  ilgili Pazartesiye Kadar Adım Atılmaması Halinde Stratejik Dairelerde  süresiz Greve Gideceğini Açıkladı
Ktams, Kamuda Rotasyonla Çalışmayla  ilgili Pazartesiye Kadar Adım Atılmaması Halinde Stratejik Dairelerde  süresiz Greve Gideceğini Açıkladı
Ktams, Kamuda Rotasyonla Çalışmayla  ilgili Pazartesiye Kadar Adım Atılmaması Halinde Stratejik Dairelerde  süresiz Greve Gideceğini Açıkladı
Ktams, Kamuda Rotasyonla Çalışmayla  ilgili Pazartesiye Kadar Adım Atılmaması Halinde Stratejik Dairelerde  süresiz Greve Gideceğini Açıkladı
İskele'de Covid- 19 Önlemleri Kapsamında Denetim Yapıldı
İskele'de Covid- 19 Önlemleri Kapsamında Denetim Yapıldı
Ktös Genel Sekreteri Elcil: “kıbrıs’ta Yaşayan İki Topluma Saygı Gösterilmeli”
Ktös Genel Sekreteri Elcil: “kıbrıs’ta Yaşayan İki Topluma Saygı Gösterilmeli”
Sosyal Hizmetler Dairesi, Basına Da Konu Olan Tahir İle İlgili Açıklama Yaptı
Sosyal Hizmetler Dairesi, Basına Da Konu Olan Tahir İle İlgili Açıklama Yaptı
Hafta Sonu Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde Trafik Akışı Kontrollü Sağlanacak
Hafta Sonu Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde Trafik Akışı Kontrollü Sağlanacak
KAMU-SEN, personel eksikliğine dikkat çekti
KAMU-SEN, personel eksikliğine dikkat çekti
Ziya Emir: “Denktaş, her şeyden önce Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyan bir anlayışa sahip"
Ziya Emir: “Denktaş, her şeyden önce Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyan bir anlayışa sahip"
Çavuşoğlu'nun eserleri Polonya'da sergilenecek
Çavuşoğlu'nun eserleri Polonya'da sergilenecek
İzinsiz ikamet ettiği ortaya çıktı
İzinsiz ikamet ettiği ortaya çıktı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim