İlgili komiteninin ev karantinası uygulamasına yönelik kriterlerle ilgili görüşleri açıklandı

Sağlık Bakanlığı Ev Karantinaları Değerlendirme Komitesi’nin, ev karantinası uygulamasına yönelik kriterlerle ilgili görüşleri açıklandı.
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ev karantinası uygulanabilecek kişiler ve hastaların listesi şöyle:
• 75 yaş üstü yaşlılar
• 6 yaş altı çocuklar
• Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği
• İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar
• Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar
• 1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar
• 3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar
• Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler
• Otizm spekturumu
• Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)
• Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar
• Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler
• Organ ve kök hücre nakilli hastalar
• Gebelik
UYMAYANLARA CEZA
Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklamasında, sosyal mesafe, hijyen, maske takma, karantina kuralları ve izolasyon kurallarına uymayanlara ağır idari para cezası ve hapis cezası uygulanacağını da duyurdu.