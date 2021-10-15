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İleriki günlerde yapılacak kültür sanat etkinlikleri duyuruldu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, ileriki günlerde yapılacak bazı kültür-sanat etkinliklerini duyurdu.

15 Ekim 2021 Cuma 14:30
İleriki günlerde yapılacak kültür sanat etkinlikleri duyuruldu

Daire’den verilen bilgiye göre, bugün Pembe Gaziler’in 4’üncü kişisel sergisi  “Toprak Yaşam Kadın” isimli sergi açılacak. Saçaklı Ev’de saat 17.00’de açılacak sergi, 22 Ekim’e kadar, mesai saatleri içinde ziyaret edilebilecek.

Feyzan Korur’un kitap tanıtım ve imza gecesi Lapta’da yarın saat 18.30’da yapılacak.

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Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi tarafından “Bellek” isimli baskı resim sergisi 19 Ekim Salı günü saat 18.30’de açılacak. Daire’de yer alacak sergi, 19 Şubat 2022’ye kadar ziyaret edilebilecek.

Yine 19 Ekim’de saat 16.00’da, Heidi Trautmann ve Işık Kitapevi’nin kitap tanıtımı Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yapılacak. “Perşembe Ressamları Sanat Grubu’nun Öyküsü” adıyla Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde basılan kitabın tanıtımı, 25 Ekim Pazartesi günü saat 16.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde de yapılacak.

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Son Güncelleme: 15.10.2021 15:38
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